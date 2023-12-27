В Абхазии прошел митинг против передачи России госдачи в Пицунде

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Порядка сотни человек митинговали сегодня ночью в Сухуме против передачи России госдачи в Пицунде. Комплекс зданий постройки 1958-1961 годов, занимает 180 га и нуждается в реставрации. Националистически настроенные граждане ранее протестовали против передачи Москве земельного участка (это запрещено законами Абхазии, что, кстати, является одним из препятствий захода сюда российского бизнеса), хотя власти уверяли, что речь идёт только о строениях, а земля останется абхазской.

Минувшей ночью депутаты парламента Абхазии ратифицировали соглашение сразу в трех чтениях на внеочередном заседании. Президент республики Аслан Бжания уже подписал закон о ратификации.

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«Данное соглашение не предусматривает передачу РФ земли, на которой расположен объект. Территория передается в аренду на 49 лет. В собственность передаются только здания, содержание и ремонт которых будет осуществлять ФСО России», – пояснил посол России в Абхазии Михаил Шургалин.

Протестующие оппозиционеры обеспокоены тем, что в соглашении объекты госдачи не конкретизированы, и депутаты могут не учесть интересы и права граждан, проживающих в жилых домах, расположенных на передаваемых РФ земельных участках. Это 40-квартирные, 16-квартирные и 2-квартирные жилые дома, расположенные на Лидзавском шоссе в г. Пицунда.

«Мы не выступаем против передачи госдачи России, но в тексте соглашения есть пункты, которые возмущают общественность. Можно же создать согласительную комиссию, выработать общую позицию по документу и после Нового года спокойно провести процедуру ратификации», – заявил председатель оппозиционного Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.

Президент Абхазии Аслан Бжания ранее заявлял, что Владимир Путин лично просил его решить вопрос с госдачей в 2020 году.

«Уважаемый Аслан Георгиевич, мы неоднократно обращались к руководству Абхазии по поводу того, чтобы имущественный комплекс – здания и сооружения – были переданы нам в собственность. Мы собираемся осуществить капитальный ремонт для того, чтобы этот объект работал как полноценная резиденция президента Российской Федерации», – недавно пересказал Бжания слова Путина.

Соглашения по «Пицунде» очевидно отразится на стремлении российской стороны инвестировать в такие масштабные проекты на территории республики как строительство аэропорта, туристических объектов, реконструкция абхазской железной дороги, давало понять ранее посольство РФ.

Напомним, что, в отличие от Южной Осетии, в Абхазии менее распространены настроения в пользу вхождения республики в состав РФ. Сейчас это признанное Москвой формально самостоятельное государство живет во многом благодаря российской экономической и военной помощи, а большинство населения имеет паспорта РФ.