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Новости Украины

Вашингтон рекомендует киевскому режиму во главе с президентом Владимиром Зеленским думать о реалистичных требованиях для переговоров с Москвой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal.

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«Вашингтон дал понять Украине, что Киев должен как минимум казаться открытым для решения путем переговоров. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан передал это сообщение президенту Владимиру Зеленскому… Два европейских дипломата, информированные о дискуссиях, заявили, что господин Салливан рекомендовал команде господина Зеленского начать думать о своих реалистических требованиях и приоритетах для переговоров, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма, который был аннексирован в 2014 году», – отмечается в статье.

При этом публично Салливан заявляет, что «Вашингтон не будет давить на Киев в дипломатическом направлении, что вызывает удивление союзников США по НАТО».

В свою очередь два высокопоставленных чиновника рассказали изданию, что представители Госдепа США на прошлой неделе проинформировали некоторых европейских партнеров в Вашингтоне, чтобы развеять опасения по поводу изменения подхода администрации.

«Наша работа – поставить их в лучшее положение на поле боя, чтобы, когда и если появится возможность для дипломатии, они были в лучшем положении за столом переговоров», – сказал Салливан.