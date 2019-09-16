В администрации Путина не захотели общаться с человеком Зеленского

16.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Руководитель администрации президента Российской Федерации Антон Вайно не стал общаться к главой офиса президента Украины Андреем Богданом.

Об этом Богдан рассказал в интервью ВВС Украина, отвечая на вопрос, есть ли у него контакты с администрацией президента рФ.

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«Я набирал своего визави, звонил ему раз пять, но он в августе был в отпуске. В сентябре его секретари ответили, что он пока не имеет полномочий со мной говорить», – рассказал Богдан.

У него поинтересовались, не звонил ли он, например, помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

«Не звонил. Я, по дипломатическим правилам, должен контактировать только со своим визави в этой стране», – ответил глава офиса президента Украины.

Как сообщал ПолитНавигатор, ранее экс-советник президента РФ Андрей Илларионов рассказал, когда администрации президента России перестали считать Украину независимым государствам.