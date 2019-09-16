В администрации Путина не захотели общаться с человеком Зеленского
Руководитель администрации президента Российской Федерации Антон Вайно не стал общаться к главой офиса президента Украины Андреем Богданом.
Об этом Богдан рассказал в интервью ВВС Украина, отвечая на вопрос, есть ли у него контакты с администрацией президента рФ.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Я набирал своего визави, звонил ему раз пять, но он в августе был в отпуске. В сентябре его секретари ответили, что он пока не имеет полномочий со мной говорить», – рассказал Богдан.
У него поинтересовались, не звонил ли он, например, помощнику президента РФ Владиславу Суркову.
«Не звонил. Я, по дипломатическим правилам, должен контактировать только со своим визави в этой стране», – ответил глава офиса президента Украины.
Как сообщал ПолитНавигатор, ранее экс-советник президента РФ Андрей Илларионов рассказал, когда администрации президента России перестали считать Украину независимым государствам.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.