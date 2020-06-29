В администрации Трампа зарегистрирован документ о признании ЛДНР

29.06.2020, Москва, Владимир Гладков

В администрации президента США Дональда Трампа зарегистрировали обращение с призывом о признании республик Донбасса. Письмо с такой просьбой на имя Трампа написал руководитель компании «Русский час», режиссёр Александр Коробко, который снимал художественный фильм о войне на Донбассе во время пандемии.

«Уважаемый господин Трамп! Сейчас по Вашей стране, после трагической гибели Джорджа Флойда, ходит призрак – призрак гражданской войны. Люди в моём родном Донбассе хорошо знают, что такое гражданская война, и не желают её ни американскому народу, ни какому-либо другому. Но их не слышат. Почему Косово получило право на независимость, а жители Донбасса нет? И почему их бомбят и обстреливают из миномётов и пулемётов за их взгляды? Последнее как раз и является причиной, по которой жители Донбасса более не желают ассоциировать себя с Украиной и строят своё собственное государство. У них есть своя армия, полиция, свои паспорта и быстро развивающаяся экономика», – цитирует письмо режиссера в своем блоге военкор Семен Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одно из замечательных изделий Донбасса – это своего рода «Калашников» в мире медицинской техники: мобильный аппарат ИВЛ ГС-11Р. Будь такой рядом с Джорджем Флойдом – и, возможно, его удалось бы спасти. Но он позволит спасти тысячи других жизней – тех, кто скажет «я задыхаюсь» или уже не в силах это сказать, но ещё может быть спасён. Это жертвы ДТП или пожара, шахтёры в завале или больные коронавирусом, которых нужно живыми довезти до больницы.

Исходя из гуманитарных соображений, я нашёл возможность предоставить народу Соединённых Штатов Америки (а также народу любой другой нуждающейся страны мира) лицензию на производство этого аппарата –безвозмездно на период пандемии.

Буду рад обсудить это предложение в личном разговоре с Вами или, в идеале, на встрече. У нас не прописан «Закон доброго самаритянина» юридически, но мы в России (и в Донбассе) руководствуемся им как одним из наших основополагающих нравственных принципов», – заключает Коробко.

Он уже получил уведомление о том, что обращение зарегистрировано, а, значит, должен последовать и официальный ответ.