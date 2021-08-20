В Афганистане Грузия оказалась в числе проигравших

20.08.2021 11:29 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Распад Советского Союза не происходил сам по себе. Глупо отрицать тот факт, что в этом процессе самое деятельное участие принимал Запад, а главным орудием разрушения были вскормленные им оппозиционные силы. Совершенно естественно, что, придя к власти, они выбрали безоговорочно прозападный курс. Не избежала общей участи и Грузия. Ее абсолютно прозападная политическая элита постоянно присягала на верность западным идеалам и вела себя просто неподобающе лакейским образом.

Объявив своей главной целью получение членства в НАТО и Евросоюзе, грузинский политикум был готов на любые действия. Страна добровольно рассталась со своим суверенитетом и независимостью, которые фактически остались лишь зафиксированными на клочке бумаги в Конституции. При этом политическая элита почти не интересовалась мнением народа, которому она путем промывки мозгов и постоянного зобмирования пыталась навязать свое собственное.

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Движение на Запад подавалось исключительно как движение к беззаботному будущему. Так, Грузия в одностороннем порядке, добровольно приняла на себя массу обязательств перед НАТО и Евросоюзом, включая переустройство внутренней жизни, вплоть до кардинального изменения исторически сложившегося национального менталитета. При этом так называемые современные «европейские ценности» очень часто навязывались населению насильно.

Разговоры о вступлении Грузии в НАТО длятся уже три десятка лет. Хотя страна до сих пор не является членом Североатлантического альянса, грузинские власти абсолютно добровольно предоставили в его распоряжение свой воинский контингент. В своей лакейской позе они дошли до того, что грузинский воинский контингент в Афганистане по своей численности уступал только США и Германии.

Молодые грузинские парни принимали участие во всех кровавых натовских авантюрах и в Мали, и в Афганистане. Там они проливали свою кровь и отдавали жизни ради того, чтобы европейские и американские чиновники, снисходительно похлопывая по плечу, хвалили грузинские власти и выделяли им очередные финансовые подачки, которые позднее оседали исключительно в карманах чиновников.

Свои подобные действия грузинские горе-политики объяснили тем, что надо служить самому сильному и богатому, от которого и подачки будут более щедрыми и которому в мире никто противостоять не посмеет.

Момент истины наступил во время последних событий в Афганистане. Соединенные Штаты вторглись туда 20 лет назад. Официальной причиной была месть за известные теракты в Нью-Йорке. Виновниками были объявлены Аль-Каида и Талибан (Запрещенные организации в Российской Федерации).

Для того, чтобы найти истинных виновников, копать необходимо было глубже. А кто именно фактически создал и Аль-Каиду, и Талибан? Ответ на этот вопрос известен давным-давно.

Ни для кого не секрет, что американцы никогда не умели рассчитывать на несколько ходов вперед. В результате террористические организации и движения, создаваемые для борьбы с Советским Союзом, совершенно закономерно обернули оружие против собственных создателей – хозяев.

Какой урок из всего этого должна извлечь грузинская политическая элита? Только один год в Афганистане США обходился в более 40 миллиардов долларов. А за все годы они влили в Афганистан более триллиона. Парадокс ситуации заключается в том, что, как и в Грузии, американцы и в Афганистане создавали национальную армию. Будучи президентом Грузии, Михаил Саакашвили хвастался аж 150 -тысячной армией.

Проамериканские власти Афганистана располагали 300-тысячной. Обе эти военные силы, созданные американцами, испарились при первом появлении противника.

Мир редко видел картины более позорного бегства, чем бегство США, НАТО и Грузии из Афганистана. При этом американцы и их ближайшие союзники по давней традиции начисто забывают о тех, кто им верно и преданно служил в годы оккупации. Пора бы подумать об этом и грузинским политикам.

На днях выяснилось, что целая группа граждан Грузии застряла в Кабуле. Власти делают бодрые заявления, что они сумеют обеспечить эвакуацию своих граждан. Но очевидно надо понимать, что шансы у Грузии сделать это равны нулю.

«Сейчас мы работаем над доставкой наших граждан с базы в аэропорт Кабула. Турецкая сторона подтвердила готовность помочь нам доставить их в аэропорт Кабула на бронемашинах. Эта операция проходит в данный момент, и мы надеемся, что в ближайшее время они будут доставлены в аэропорт Кабула, откуда наши партнеры также обеспечат их возвращение в Грузию. Вместе с тем принято решение, что правительство Грузии направит отдельный борт для их доставки в Грузию. Соответственно, наш самолет вылетит в Кабул и обеспечит их прилет», — сообщил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.

Весьма характерно, что через пару часов после этого заявления уже проскользнули заявления официальных лиц о том, что это не военнослужащие, а всего лишь частные граждане. Таким образом ненавязчиво готовится почва для того, чтобы снять ответственность с государственных органов и переложить ее на плечи отдельных, несознательных или невезучих личностей. Зато в другое время государство очень организованно привозило домой своих военнослужащих в цинковых гробах.

Катастрофа в Афганистане – это очередной крах и США, и НАТО, и Евросоюза. Это не первый их коллективный крах, но нельзя не отметить, что с каждым разом масштабы катастрофы все возрастают. Ведь даже экс-президент Дональд Трамп понял, что Соединенным Штатам Америки необходимо побыстрее расстаться с мечтой о глобальном господстве в мире и вплотную заняться собственными проблемами.

Если кто-то сомневается в словах Трампа, пытаясь списать все это на пресловутую «российскую пропаганду», то пусть вспомнит слова действующего президента Франции Эммануэля Макрона, который еще совсем недавно констатировал смерть мозга НАТО.

Интересно, когда этот факт осознают грузинские политиканы?