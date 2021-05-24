В Афганистане провались попытка США создать разветвленную сеть военных баз

24.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты планировали закрепиться в Афганистане, чтобы проецировать силу на весь центральноазиатский регион.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

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«Есть два мейнстримовских сценария дальнейшего развития ситуации в Афганистане. Первый, который мы с американцами и другими продвигаем, – это согласованное создание нового коалиционного переходного афганского руководства. Второй сценарий – попытка талибов в этой ситуации с учетом ухода американцев и предстоящей их победы над Западом в целом захватить власть силой», – сказал Кабулов в интервью «Известиям».

«Но давайте вот о чем вспомним. Лет шесть-семь назад мы начали наводить мосты с талибами, мы открыто и публично говорили американцам и всем западникам, что их политика провалилась, и это приведет к тому, к чему мы сейчас в итоге и пришли. Поэтому у нас хватило ума и определенной прозорливости восстановить контакты с другой военно-политической силой, которая конкурирует с действующей властью», – отмечает дипломат.

Также он добавил, что талибы на данный момент не представляют угрозы для России.

«И если говорить про российские интересы, при любом сценарии Россия будет в комфортном положении, у нас всё в порядке — мы установили мосты. Талибы были террористами, и часть из них вовлечена по-прежнему в терроризм, но он носит внутренний характер и не несет прямой угрозы нашим национальным интересам и нашим союзникам и партнерам в Центральной Азии», – сказал спецпредставитель президента по Афганистану.

По его словам, в этой ситуации партнерами России являются и Пакистан, и Иран, и Китай.

«Говорить надо о том, что провалился изначальный план или мечта американцев создать в Афганистане разветвленную сеть военных баз, которая бы проецировала силу на весь регион. Это кончилось провалом. Мы с прицелом на это работали с талибами долгие годы», – резюмировал Кабулов.

Напомним, что США объявили о намерении в ближайшие месяцы вывести свои войска из Афганистана, которые находились в этой в стране после вторжения в 2021 году.