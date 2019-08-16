В Африке пираты захватили судно с украинцами. В Киеве проверяют

16.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Посольство Украины в Федеративной Республике Нигерия уточняет информацию о наличии граждан Украины среди моряков, захваченных пиратами у берегов Камеруна, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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Об этом сообщили в посольстве.

Дипломаты отметили, что им известно о распространенной в СМИ ранее информацию о восьми захваченных украинцев из экипажа судна, находившегося на рейде недалеко от города Дуала.

“Мы непосредственно уточняем эту информацию. Сейчас мы связываемся с компетентными органами Камеруна, с владельцами судна, выясняем эту информацию”, — отметили в посольстве.

Напомним, ранее сегодня появилась информация о том, что неизвестные похитили моряков из европейских и азиатских стран в Камеруне. Сообщается, что, вероятно, это сделали нигерийские пираты. Также сообщалось, что среди похищенных 8 украинцев.