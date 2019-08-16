16.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
В мире, Криминал, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

В Африке пираты захватили судно с украинцами. В Киеве проверяют

Посольство Украины в Федеративной Республике Нигерия уточняет информацию о наличии граждан Украины среди моряков, захваченных пиратами у берегов Камеруна, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом сообщили в посольстве.

Дипломаты отметили, что им известно о распространенной в СМИ ранее информацию о восьми захваченных украинцев из экипажа судна, находившегося на рейде недалеко от города Дуала.

“Мы непосредственно уточняем эту информацию. Сейчас мы связываемся с компетентными органами Камеруна, с владельцами судна, выясняем эту информацию”, — отметили в посольстве.

Напомним, ранее сегодня появилась информация о том, что неизвестные похитили моряков из европейских и азиатских стран в Камеруне. Сообщается, что, вероятно, это сделали нигерийские пираты. Также сообщалось, что среди похищенных 8 украинцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть