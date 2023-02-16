В Африке вспыхивают многотысячные митинги в поддержку России

Благодаря грамотной международной политике Москвы, сегодня многие африканские страны активно поддерживают Россию.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил замредактора международного отдела «Комсомолки» Эдвард Чесноков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«13 мая 2022 года я был в Мали, в Бамако. Там был огромный митинг, собралось тысяч пять человек там на 35-градусной жаре. И люди, африканцы, буквально держали в руках российские флаги. Российское движение там, безусловно, есть», – подчеркнул замредактора.

Чесноков отметил, что политика России по отношению к африканским государствам за последние годы начала приносить хорошие плоды.

«Наша идеология очень проста – мы не мешаем африканским странам развиваться так, как они хотят. Мы не требуем, чтобы они приняли какую-то идеологию в качестве государственной. В этом наша идеология.

Мы занимаемся экспортом безопасности. Мы видим, что российские «вагнера» в Центральноафриканской республике смогли остановить десятилетнюю гражданскую войну. Мы видим, что в Мали, где также присутствуют российские военные инструкторы, ситуация с терроризмом стала стремительно улучшаться.

Это не какие-то голословные факты. Я лично общался с очень многими малийцами, они мне это рассказывали. И все поддерживали сотрудничество с Россией», – подытожил он.