В аквапарке Севастополя ребёнок стал инвалидом – виновный менеджер получил два года принудительных работ

Любовь Смирнова.  
27.04.2024 18:41
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь, Туризм


Бывший директор аквапарка «Зурбаган» в Севастополе получил два года принудительных работ – после того, как в руководимом им заведении произошло ЧП: маленький мальчик стал инвалидом, захлебнувшись в бассейне, где не было спасателей.

Судебное рассмотрение дела, возбужденного по статье «предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности», состоялось через два года после случившегося. В июле 2022 года 6-летний мальчик беспрепятственно прошел на территорию бассейна для взрослых, прыгнул в воду, и не смог выплыть.

Бывший директор аквапарка «Зурбаган» в Севастополе получил два года принудительных работ – после того,...

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«За то короткое время, что ребенок находился в бассейне, наступила клиническая смерть. Мальчика вытащили посетители аквапарка и вызвали «скорую помощь». Сами же работники аквапарка меры по спасению и оказанию медицинской помощи, потерпевшему не оказывали. Медицинский кабинет аквапарка в указанное время был закрыт, штатный медик на рабочем месте отсутствовал», – сообщили в пресс-службе Гагаринского райсуда Севастополя, где шло рассмотрение дела.

До прибытия «скорой помощи» реанимационные мероприятия проводил один из посетителей аквапарка. На «скорой» мальчика доставили в реанимацию. У него диагностировали остановку сердца, отек легких, головного мозга, пневмонию. Совокупность всех полученных повреждений была квалифицирована судебно-медицинским экспертом как тяжкий вред здоровью.

Виновным признали директора аквапарка, который не обеспечил безопасность посетителей, медработника и специальный спасательный пост. В аквапарке вместо спасателей-инструкторов работали несовершеннолетние, не имеющие представления об оказании первой медицинской помощи, о правилах пользования аттракционами. За купающимися детьми наблюдение со стороны спасателей не осуществлялось.

Директора приговорили к 2 годам принудительных работ с удержанием 20% от зарплаты в доход государства.

Напомним, аквапарк «Зурбаган» связывают с бывшим министром обороны Украины Павлом Лебедевым.

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