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Возле здания правительства Албании в Тиране 11 февраля прошёл многотысячный протест с требованиями отставки премьера страны Эди Рамы, чье имя фигурирует в свежем шпионско-коррупционном скандале.

Демонстранты забросали здание и охранявших его полицейских дымовыми шашками, бутылками с зажигательной смесью и баллонами с краской, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший президент и премьер-министр Албании, а ныне лидер оппозиционной «Демократической партии» Салджи Бериша на акции протеста перед зданием правительства потребовал отставки нынешнего премьер-министра Эди Рамы.

В своем выступлении Бериша охарактеризовал связь Рамы с агентом ФБР как серьёзнейший скандал, «запятнавший имидж страны в мире».

«Наркопремьер-министр без религии, без государства, без флага развращает главу контрразведывательной службы союзных нам США», ­– заявил Бериша.

По его словам, Рама должен уйти в отставку после «этого акта нелояльности к великому союзнику албанского народа».

Бывшему агенту ФБР Чарльзу МакГонигалу было предъявлено обвинение в сделках с российскими олигархами, но в его обвинительном заключении также утверждается, что у него были «сомнительные деловые связи» с политиками из Албании и Боснии и Герцеговины.

Бывшего агента обвиняют, среди прочего, в том, что он не раскрывал ФБР свои отношения с бывшим сотрудником албанской разведки, описанным в обвинительном заключении как «Лицо А». Кроме того, он не сообщил, что у него «были контакты» с премьер-министром Албании Эди Рамой. Рама, в свою очередь, заявил, что обвинения против МакГонигала не имеют к нему никакого отношения.

Касаясь дела МакГонигала, Сали Бериша сказал, что призвал США и ЕС расследовать скандал и подчеркнул, что Рама больше не имеет легитимности для занятия должности премьер-министра Албании. Бериша призвал своих сторонников «бороться, превратиться в восставших граждан, которые протестуют и идут за революцией до победы».

Сторонники явно были готовы к подобному призыву, и забросали здание правительства Албании, а также десятки охранявших его полицейских дымовыми шашками, бутылками с зажигательной смесью и баллонами с краской. После этого протестующие отправились к зданию парламента страны, где подобных инцидентов не было.