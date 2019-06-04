В Албании началась грызня кланов – это грозит новыми провокациями в Косово

04.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Сербия – не единственная страна Балкан, где проходят уличные протесты. Однако, если в Белграде местный майдан пытается организовать прозападная оппозиция, то в Албании наблюдается противоположная ситуация – здесь на улицы вышли противники ставленника Запада – премьер-министра Эди Рамы. Правда, эксперты говорят лишь о борьбе албанских кланов – при смене одного на другого ситуацию в стране продолжит контролировать Вашингтон.

Эди Рама – американец, которого привезли в Албанию, чтобы тот представлял интересы западного альянса, напомнил в интервью «Sputnik» полковник военной контрразведки Югославии в отставке Любан Каран.

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Объединенная албанская оппозиция вчера получила разрешение на проведение акции протеста, которая длилась два часа прямо перед зданием правительства Албании в Тиране.

Лидер оппозиционной Демократической партии Люльзим Баша призвал граждан к участию в митингах, обвинив Раму в росте криминалитета и незаконного оборота наркотиков, упадке экономики, захвате мафией еще работающих сфер.

«В Албании происходит столкновение разных кланов. Это похоже на конфликт политических партий, но речь идет об обычных криминальных кланах. Эди Рама давно должен был уйти из власти. Что касается его политики в отношении Албании и албанцев, то он ничего не сделал для государства, кроме как сделал его принадлежащим Западному блоку», – комментирует Каран.

Он напоминает, что Рама является сторонником проекта «Великая Албания», который, помимо уже отторгнутых земель Косово и Метохии, претендует на другие сербские территории.

Албанские политики на внутреннем уровне могут декларировать разные модели, но, когда речь идет о так называемой «Великой Албании» – у них идентичный взгляд, напомнил эксперт.

«Когда дело доходит до Сербии, все албанские политики агрессивны, и они хотят использовать историческую возможность и реализовать идеи, пришедшие из Третьего рейха сейчас, когда «за ними стоит величайшая мировая сила», – сказал Каран.

По мнению разведчика, чтобы удержаться у власти и отвлечь внимание общества от протестов, премьер Рама может специально провоцировать дальнейшее обострение в Косово.

«Проблема в том, что он не тот, кто действительно создает косовскую и албанскую политику. Эта политика продиктована США и другими центрами власти – Великобританией и, в определенной степени, Германией. Рама может несколько «изменить» свою политику, но совсем не так, как он этого хочет», – сказал полковник.

«Но они могут воспользоваться его стремлениями и амбициями и подтолкнуть Косово к некоторой напряженности и даже вооруженному конфликту», – предупредил Каран.

Эту версию подтверждает недавнее распоряжение премьер-министра Албании о лоббировании признания независимости сепаратистского режима в Косово.

Министр иностранных дел Албании Гент Чакай объявил о создании специальной группы в рамках министерства, которой поручено «бороться с сербской кампанией против Косово».

«Ожидается, что Албания и Косово откроют совместные консульства и будут работать в сфере обмена персоналом и опытом. Тирана и Приштина работают над созданием общей культурной программы, направленной на сохранение национальной идентичности. Мы создадим совместное предложение по политическим советам, и у нас будет специальная группа экспертов и дипломатов, которые будут заниматься разработкой политики и обслуживанием наших стран», – сказал Чакай.

Министр обороны Сербии Александр Вулин, комментируя это заявление, сказал Informer, что каждый шаг правительства в Тиране направлен на создание «великой Албании».

«Албания хочет показать, что она управляет жизнью и политикой всех албанцев, где бы они ни жили. Это акт враждебности, который еще раз подтверждает, что дружба Эди Рамы с Сербией является ложью. Президент Вучич поддерживает мир на Балканах, но Албания ему не помогает. Создание «Великой Албании» вызовет столкновения в регионе, которых никто не сможет избежать и контролировать», – предупредил Вулин.

Политолог Елена Вукойчич считает, что Сербии удается дипломатическими методами сдерживать претензии Албании.

«Этот дипломатический успех был достигнут, несмотря на противодействие самых могущественных мировых держав. Среди прочего, это отражается в том факте, что 13 стран недавно отозвали признание независимости так называемого Косово, а также в предотвращении вступления ложного государства в наиболее важные международные организации, включая ООН. Абсурдно ожидать, что албанская «рабочая группа» изменит эту ситуацию, потому что албанцев должны будут поддержать такие страны, как Россия и Китай, в дополнение к поддержке Соединенных Штатов. Это, безусловно, выглядит как нереальный сценарий, – заключила Вукойчич.