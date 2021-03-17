В Албании не хотят голосовать за радикалов из Косово

17.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Согласно исследованиям, проведенным компанией Geo Kartografi, за паналбанское движение «Самоопределение» косовара Альбина Курти готовы проголосовать минимальное число граждан Албании.

Парламентские выборы в Албании назначены на 25 апреля.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», согласно предвыборным опросам, проведенным Geo Kartografi, за партию Альбина Курти, решившую самостоятельно выступить на выборах в соседней Албании тремя кандидатами, готовы проголосовать от 10 до 13 тысяч граждан этой страны, что составляет 0,68% от общего числа избирателей.

Таким образом «Самоопределение» не сможет получить ни одного места в албанском парламенте. После победы на всеобщих парламентских выборах в Косово Альбн Курти сразу же отправился в Албанию, где пробыл несколько дней и оттуда призвал граждан Албании голосовать за кандидатов от его движения, выступающего за объединение территорий Балкан, населенных албанцами (Албании, Сербии, Черногории, Северной Македонии и Греции) в Великую Албанию.

«Граждане Косово подали нам всем пример для подражания, – заявил лидер албанской ячейки «Самоопределения» Бойкен Абази. – Несмотря на манипуляции и давление, они еще мощнее проголосовали за то, что отличается от других и за то, что приносит изменения. Как активные граждане Албании, мы постоянно поддерживаем перемены в Косово, и теперь настало время, чтобы Косово и господин Курти поддержали нас в инициировании изменений в Республике Албании ».

Однако, судя по всему, албанцев из Албании перспектива подобных перемен не устраивает, и основное предвыборное противостояние разыграется между местными правящей Социалистической и оппозиционной Демократической партиями.

Напомним, что на прошедших 14 февраля досрочных парламентских выборах в Косово движение «Самоопределение» радикала Альбина Курти получило 48,17% голосов. При этом по сравнению с прошлыми выборами 2019 года эта политическая сила добилась увеличения своего присутствия в Ассамблее Косово вдвое – с 29 до 58 мест из 120.