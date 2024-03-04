В Албании открылась первая в регионе авиабаза НАТО, на которую у этой страны не будет никаких прав

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Президент Албании Байрам Бегай официально объявил об открытии авиабазы ​​НАТО в Кучова на месте спроектированного еще советскими инженерами аэродрома.

Хозяевами объекта будет Североатлантический альянс, а не государство Албания, на территории которой он будет действовать, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бегай заявил, что открытие авиабазы ​​Кучево является «большой привилегией для Албании и одной из крупнейших инвестиций НАТО» в эту страну.

«База НАТО символизирует мост, соединяющий прошлое и настоящее. Это также символ безопасности, и Албания была выбрана не случайно. Это необходимая и долгожданная инвестиция, потому что российская агрессия против Украины и ситуация на Ближнем Востоке представляют собой вызов», – вещал Бегай.

Он подчеркнул, что открытие базы НАТО в Кучово является «доказательством доверия союзников», которые видят в Албании «достойного и преданного партнера».

НАТО и Албания инвестировали около 50 миллионов евро в ремонт взлетно-посадочной полосы, дорог, складов топлива и боеприпасов. Реконструкционные работы начались в январе 2022 года. Новую базу от всех других в регионе будет отличать наличие подземного убежища для истребителей. Аналогичное убежище имеется только в аэропорту Слатина близ косовской Приштины, который также находится под контролем НАТО.

Авиабаза вблизи города Кучова на юге Албании была построена в 50-е годы во времена правления коммунистического диктатора Энвера Ходжи. Авторами проекта стали советские инженеры. До натовской реконструкции на ее территории находилось «кладбище» устаревших советских и китайских самолетов.

Сейчас воздушное небо над Албанией контролируют ВВС Италии и Греции, сама Албания непосредственного отношения к базе иметь не будет.