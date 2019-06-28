В Албании поддержали территориальные претензии на еще один регион Сербии

28.06.2019, Белград, Виктор Орлов

Салли Бериша, бывший президент и премьер-министр Албании, обнародовал специальное заявление, в котором поддержал территориальные претензии на еще один регион Сербии – Санджак, где в округе Рашка проживают бошняки – сепаратистски настроенные славяне-мусульмане.

Бериша выразил озабоченность по поводу «массового выселения, истребления и ассимиляции албанцев в санджаке сербскими властями за последние 100 лет», сообщает информагентство «Танюг».

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Бериша поддержал деятельность местных сепаратистов – «Бошняцкого национального вече» во главе с Сулейманом Углянином, которое добивается особого статуса этой части Сербии с последующим отделением от государства.

На сайте «Косово за Санджак» сообщается, что руководство этой организации посетило Беришу.

«Я воспользовался возможностью, чтобы искренне поздравить г-на Углянина, с которым мы работали в 90-х годах против агрессии режима Милошевича в Боснии и Герцеговине, и призвать международное сообщество поддержать его проект по Санджаку в качестве условия стабильности и мира в регионе», – сказала Бериша.

Как сообщал «ПолитНавигатор», исторический регион Санджак включает муниципалитеты на юго-западе Сербии, а также поселения Черногории. По состоянию на 2002 год на данной территории проживало более 400 тысяч человек, больше половины которых составляли славяне-мусульмане, а 45% – сербы и черногорцы.

До конца XIV века здесь был центр сербского средневекового государства – Рашка. Однако в средние века территория была захвачена Османской империей, когда многие местные жители были вынуждены перейти в Ислам. В конце 19 века по итогам русско-турецкой войны Сербия обрела независимость, однако Санджак был оккупирован Австро-Венгрией. В 1908-1913 эти земли вновь вернулись под турецкое владычество.

По итогам Первой балканской войны в 1913 году Санджак был поделён между Сербией и Черногорией, в 1945 году были установлены современные границы.

Претензии сепаратистов распространяются на муниципалитеты сербских общин Рашка и Златибор, такие как Нови-Пазар, Сеница, Тутин, Приеполье, Нова-Варош, Прибой, а также части Черногории с поселениями Плевля, Биело-Поле, Беране, Андриевица, Петница, Гусинье, Плав и Рожае.

Как и в других аналогичных случаях, сепаратисты рисуют обывателям радужные перспективы – «политический союз равноправных граждан и народов», «демократию», «независимые суды», справедливую Конституцию, учитывающую права всех национальностей, и прочие обещания.

Сепаратисты предлагают провести выборы в «парламент Санджака» под эгидой ООН, Европейского Союза и ОБСЕ. Затем новые власти должны сформировать собственную полицию. Армия не предусмотрена – территория, якобы, будет «демилитаризирована».

Следует также напомнить, что в последние годы Запад демонстрировал поддержку мусульманам Санджака. Канцлер Германии Ангела Меркель требовала от властей Сербии «обеспечить права нацменьшинств», пригрозив в противном случае заблокировать процесс евроинтеграции.

Одновременная активизация уличных майданщиков в Белграде, албанских сепаратистов в Прешевской долине и мусульман-бошняков наводит на мысль о том, что против Сербии осуществляется спецоперация в момент обострения вокруг Косово с целью принуждения сербских властей к уступкам перед Западом и верхушкой косоваров в Приштине.