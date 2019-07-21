В Албании развернулась кампания по героизации Харадиная

21.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Ведущие политические деятели Албании наперебой соревнуются в прославлении объявившего о своей отставке «премьер-министра» самопровозглашенного Косово Рамуша Харадиная, который накануне был вызван в трибунал в Гааге в качестве обвиняемого в военных преступлениях против сербов.

Албанские политики убеждены в его невиновности и прославляют «возвышенную жертву семьи Харадинай на алтаре свободы».

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Президент Албании Илир Мета «убежден в невиновности» главаря сепаратистов Косово и заявил, что «нет такого давления, которое может сломить этого государственного деятеля и национального героя», – сообщает Informer.

Лидер албанской оппозиции, президент оппозиционной Демократической партии Люльзим Баша написал в Twitter:

«Отставка Рамуша Харадиная – это акт человека, который ставит свою родину превыше всего. Рамуш всегда был на службе у Косово, и в лучшие, и в худшие дни. Рамуш Харадинай – это Косово, свободное Косово, независимое Косово, европейское Косово. Никто и ничто не может очернить Освободительную армию Косово и возвышенную жертву семьи Харадиная на алтаре свободы», – пишет Баша.

Для бывшего министра иностранных дел Албании Дитмира Бушатия Харадинай представляет «пример государственного деятеля, для которого Косово всегда впереди всего остального».

Бывший президент Албании Сали Бериша выразил огромное уважение «настоящему мужскому шагу» так называемого «премьер-министра» Косово, заявив, что он твердо верит в международное правосудие, которое, как он утверждает, уже дважды освобождало Харадиная от обвинительного заключения.

Нынешний министр по делам диаспоры Албании и бывший премьер-министр Пандели Майко заявил, что Харадинай подал в отставку как настоящий государственный деятель.

Интересно, что в отличие от остальной политической тусовки, премьер-министр Албании Эди Рама предпочитает не комментировать последние события в Косово, отмечает портал Koha ditore.

Рама еще ни разу не высказался об отставке Харадиная.

Сербские СМИ объясняют, что причиной являются достаточно прохладные отношения Рамы и Харадиная.

Причины такой нелюбви кроются в том, что Рама поддерживает идею «президента» Косово Хашима Тачи об изменении границ и обмене территориями между Приштиной и Белградом. А Харадинай всегда выступал против данной меры, настаивая на признании независимости Косово в нынешних границах.