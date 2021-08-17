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17.08.2021, Белград, Алексей Топоров
 
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В Албанию прибыли первые 250 афганских беженцев

Первая группа беженцев – переводчиков и сотрудников различных американских структур в Афганистане – в...

Первая группа беженцев – переводчиков и сотрудников различных американских структур в Афганистане – в количестве 250 человек прибыла сегодня в Албанию.

Об этом сообщает EkonomiaOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По имеющееся информации, афганцы будут прибывать в Албанию несколькими группами, и за их размещение ответственен один из сотрудников администрации премьер-министра страны Эди Рама. При этом бежавших из Афганистана после победы талибов переводчиков и сотрудников различных американских структур в этой стране будут размещать вместе с семьями.

Сам Рама заявил, что в Албании будут приняты несколько сотен человек из интеллектуальных кругов и афганские активисты, которые, по его словам, числятся в списках на ликвидацию режимом талибов. Ранее на своей странице в твиттере министр иностранных дел Олта Джачка сообщила государственному секретарю США Энтони Блинкену, что Албания готова принять несколько сотен афганских беженцев.

«Мы бок о бок с нашими союзниками, готовы гарантировать безопасность и благополучие этих людей», – заявила глава МИД Албании.



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