В Алупке размывает историческую часть города, в реконструкцию которой вложено 250 миллионов государственных рублей и не меньше частных инвестиций. Виной всему паводок на реке Хара-Баир, которая даже по документам не значится: ее перекрыли бетонными плитами, максимально заузили русло и совсем забросили, пока обильные осадки не напомнили, что река — горная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Южный берег Крыма зацепил край южного циклона, который натворил много бед в Стамбуле. Там объем осадков оказался рекордным с 1985 года: выпало от 120 до 255 мм при октябрьской норме 65 мм. Крымские показатели оказались еще выше — 509 мм, что равно шестимесячной норме и никогда прежде не регистрировалось. Вылив на плато Ай-Петри по 50 ведер воды на каждый квадратный метр, циклон удалился, а вода по карстовым пустотам и горным речкам устремилась вниз к морю. С таким объемом воды русла не справились: их давно не чистили от веток и мусора.

«Мы в разные годы неоднократно поднимали вопрос по реке Хара-Баир, но в администрации Ялты получали несуразные ответы: «Нет такой реки в Алупке». Как нет?! Мы показывали карты, где есть и река, и лоток №3, говорили, что надо чистить русла. Писали о целом склоне, где произрастает огромное количество деревьев, высаженных лесным хозяйством и жителями, чтобы удерживать почву от оползней. Но нас не слышали! Весь зеленый массив продали!» — возмущается алупкинская активистка Ольга Худобандаева.

Кроме того, часть горных источников замуровали, чтобы проложить дороги или выстроить дома. Но вода не понимает команды «стой» и выбирает доступный маршрут спуска — по городским улицам. Так произошло с источником Халым-Баш, который раньше использовали для питья, но затем перекрыли. Жители Алупки опасаются, что из-за резкого наполнения карста водой у подножия Ай-Петри активизируется Кучук-Койский оползень, который в конце XVIII века снес целую деревню. Подвижки фиксировали в XIX–XX веках, а в 2023 году рухнула часть скального массива «Зубы Дракона».

К тому же, на месте зеленых склонов сначала выросли коттеджи, а теперь и высотные дома. Площадь сбора воды увеличивается, а площадь впитывания в грунт, напротив, уменьшается. Советский инженер, кандидат наук Юрий Штонда подчеркивает, что все прежние расчеты уже не актуальны: глобальные изменения климата диктуют другие требования к градостроительству.

«Если раньше мы делали расчеты по одним коэффициентам, то сейчас за меньшую единицу времени выпадает гораздо больше осадков. Интенсивность водных потоков растет, что приводит к паводкам. Горные склоны на ЮБК плохо впитывают воду, поэтому в советское время их делали трапециевидными, чтобы за счет расширения площади снизить скорость потоков. Теперь же русла рек сузили, заковали в бетон и тем самым увеличили их разрушительную силу», — отмечает эксперт.

Еще в 2021 году, после залповых ливней, вызвавших потоп в Большой Ялте, специалисты поднимали вопрос о создании цифровой модели схода паводков и селей на ЮБК. С помощью компьютерных программ можно рассчитать траекторию движения потоков воды, проверить соблюдение строительных норм при возведении сооружений и правильность выбора мест для застройки, отметить зоны подтопления и привести всё в соответствие со СНиПами. При катаклизмах сразу видны нарушения: здания смывает водой и заваливает камнями, если они построены в поймах и на пути потоков — то есть с нарушением правил. Но в таких случаях право собственности на недвижимое имущество превалирует над общественной безопасностью, особенно когда эта собственность возводится с целью получения прибыли.

Пока в Большой Ялте продолжают разгребать последствия паводка и возводить дамбы из мешков с песком, пытаясь снизить ущерб. Однако ученые предупреждают, что экстремальные осадки для Крыма скоро станут нормой. Для уменьшения ущерба от схода воды потребуются новые решения: например, в Китае строят подземные галереи для накопления пресной воды, а в ОАЭ выращивают леса в пустыне, чтобы задерживать влагу.