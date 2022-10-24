В Алуште информационный диверсант обменял пачку листовок на 2,6 года строгого режима

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Новости Украины

Житель Алушты проведет два с половиной года в колонии строгого режима за изготовление и распространение листовок с ложной информацией об использовании Вооруженных сил РФ.

Прокламации он печатал на домашнем принтере и раскидывал по почтовым ящикам многоэтажек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В апреле 31-летнего алуштинца задержали сотрудники ФСБ. У него дома при обыске изъяли пачку листовок и принтер с компьютером.

«31-летний гражданин разбрасывал изготовленные в своей квартире листовки с заведомо ложной информацией по почтовым ящикам многоквартирных домов, расклеивал на улицах города и остановках общественного транспорта, – уточнили в пресс-службе регионального управления ФСБ. – Кроме того, когда он узнал, что его знакомый сотрудник силовой структуры проходит в настоящее время службу на территории проведения спецоперации, обклеил листовками с порочащей информацией и его дом».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за дискредитацию ВС РФ. Алуштинский городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.