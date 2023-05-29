В Алуште ливень смыл миллионы, затраченные на новую набережную

Любовь Смирнова .  
29.05.2023 19:58
  (Мск) , Алушта
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Дзен, Коррупция, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал


Капитально отремонтированная набережная Алушты не выдержала испытания ливнем.

Ливневая канализация, из-за которой открытие набережной перенесли на два месяца, не справилась с потоками воды, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Капитально отремонтированная набережная Алушты не выдержала испытания ливнем. Ливневая канализация, из-за которой открытие набережной...

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После сильного дождя набережную затопило. Новую плитку затянуло грязевыми потоками, а в высокопробном бетоне на бреме появился натуральный фонтан.

«Как только дождь прекратился, вода вся ушла. На набережной уже идёт очистка, дворники выметают, вычищают. Убираются все последствия», – заверила глава администрации города Галина Огнёва и добавила, что в городе ночью будет работать спецтехника, которая очистит улицы города от грязи.

Чтобы переключить внимание с набережной, Огнёва разместила в своём телеграм-канале фото частично покосившегося в результате ливня здания, заверив, что неоднократно обращала внимание собственника на неудовлетворительное состояние, но никаких действий не последовало.

По информации МЧС, обильные дожди привели к частичным подтоплениям на территории трех населенных пунктов: в Гурзуфе вода залила один частный дом и участок, в Алуште – два участка и еще один в Кореизе. Муниципалитеты справляются с откачкой воды собственными силами.

Напомним, ремонт набережной Алушты превратился в анекдот – в начале глава горадминистрации обещала сделать его в подарок ко Дню города 31 мая, а затем постоянно переносила сроки окончания работ, и в итоге открытие набережной прошло без особых торжеств к концу курортного сезона. Основная причина задержки – восстановление ливневой канализации.

На капитальный ремонт первого участка алуштинской набережной (от Ротонды до смотровой площадки) из бюджета выделили 30 миллионов рублей.

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