В американском Конгрессе призвали усилить антироссийские санкции и карать за их обход

Анатолий Лапин.  
17.05.2023 12:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Санкции, США


США должны еще больше снизить ценовой порог на российскую нефть и ввести санкции против Росатома и промышленности, еще не затронутой ограничениями.

Об этом на слушаниях в с Конгрессе США заявила старший научный сотрудник Центра за новую американскую безопасность Андреа Кендалл-Тейлор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны еще больше снизить ценовой порог на российскую нефть и ввести санкции против...

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По ее мнению, США необходимо карать тех, кто пытается обойти американские санкции.

«США должны и могут предпринять дополнительные шаги. Прежде всего, что касается в сфере энергетики. Конгресс может выступить за то, чтобы сократить цену на нефть с уже существующего лимита 60 долларов за баррель, чтобы Россия по-прежнему чувствовала давление в энергетике, которая продолжает поддерживать военную машину Путина. Поэтому мы должны выступать за снижение лимита цены на нефть», – считает эксперт.

«Также многие сферы еще пока не санкционированы – «Росатом», например, запрет на российский уран. Есть некоторые ключевые секторы российской экономики, против которых еще пока мы не ввели санкции, и которые, если мы их введем помогут нам больше. И главное – это реализация этих санкций и преследование уклонения от них», – заявила Кендалл-Тейлор.

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