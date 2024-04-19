В американском конгрессе требуют объяснений: на Украине обнаружили американский спецназ

Константин Серпилин.  
19.04.2024 11:34
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Сюжет дня, Украина


На территории Украины действуют военнослужащие армии США, в том числе из подразделений специального назначения.

Об этом в ходе заседания комитета палаты представителей США по регламенту заявил один из конгрессменов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На территории Украины действуют военнослужащие армии США, в том числе из подразделений специального назначения....

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«Как вы знаете, за последние несколько месяцев мы получили информацию о том, что на Украине находилось 14 американских спецназовцев. В то время, как эта администрация уверяет людей, что на Украине не было никаких войск.

Мы должны получить отчёт об истинной численности войск США, находящихся на Украине», – потребовал политик.

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