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На территории Украины действуют военнослужащие армии США, в том числе из подразделений специального назначения.

Об этом в ходе заседания комитета палаты представителей США по регламенту заявил один из конгрессменов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы знаете, за последние несколько месяцев мы получили информацию о том, что на Украине находилось 14 американских спецназовцев. В то время, как эта администрация уверяет людей, что на Украине не было никаких войск. Мы должны получить отчёт об истинной численности войск США, находящихся на Украине», – потребовал политик.