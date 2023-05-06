В американском обществе – резкий рост скепсиса в отношении Украины

Вадим Москаленко.  
06.05.2023 22:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Социология, США, Украина


Социологические опросы в США фиксируют резкое падение за последние полгода числа тех, кто верит в победу Украины над Россией и соответствующе оценивает текущую ситуацию.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Социологические опросы в США фиксируют резкое падение за последние полгода числа тех, кто верит...

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«Результаты последних американских опросов демонстрируют, что американское общество проявляет нетерпение относительно ведения войны в Украине. 46% американцев заявили, что США следует придерживаться курса на поддержку Украины только в течение 1-2 лет. Это временной [отрезок] для Украины как раз до завершения президентских выборов в США.

В последнем опросе наблюдается заметное падение оценки того, что Украина побеждает, а Россия проигрывает. Это падение переклинивается со снижением готовности населения платить цену за поддержку Украины.

В целом оценка того, что Россия проигрывает упала с 48% до 37, хотя мы видим, что практически доминирует в апреле, а оценка успеха Украины снизилась с 43% в октябре до 26 в апреле», – сообщил Бортник.

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