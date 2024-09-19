В американском Сенате придумали, чем клеймить интернет-сообщения из России

Елена Острякова.  
19.09.2024 22:28
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дискриминация, Общество, Политика, Политические репрессии, Пропаганда, Россия, Скандал, Соцсети, США, Украина, Цензура


Американские соцсети могли бы ставить букву «Р» (R) на сообщения, которые написаны в России.

С таким предложением на слушаниях в Сенате США выступила сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские соцсети могли бы ставить букву «Р» (R) на сообщения, которые написаны в России....

«Почему бы вы не могли написать букву «Р», если это из России. Тогда человек, который просматривает сообщение, может сделать свой собственный вывод. Они должны быть начеку, чтобы убедиться, что это не Джо, живущий дальше по улице, разместил это сообщение. Это кто-то, кто находится в России», – сказала Коллинз.

Ее предложение горячо поддержал вице-президент «Майкрософт» Бред Смит.

«Я считаю это действительно интересной идеей, и люди, работающие в отрасли, много думали над ней. Мы подхватываем вашу идею и даем американцам возможность, так называемые мета-данные, чтобы было ясно, откуда взят контент», – услужливо растолковал Смит.

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