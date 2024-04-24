В американском сенате признали, что США помешали дипломатическому решению конфликта на Украине

Администрация президента США Джо Байдена виновата в продолжении конфликта на Украине. Об этом на обсуждении законопроекта о выделении помощи Украине заявил сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Ди Вэнса, заключенная весной 2022 года договоренность позволяла установить мир в стране, но реализовать ее помешали США.

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«Возможно ли дипломатическое решение конфликта на Украине? Да, я верю, что оно существует. Действительно, как отмечали многие люди – как критики Владимира Путина, так и сторонники Украины, на самом деле, мирное соглашение было подписано примерно 18 месяцев назад. И что же с ним случилось? Администрация Байдена подтолкнула Зеленского отменить мирные соглашения и начать катастрофическое контрнаступление», – сказал сенатор.

«Контрнаступление, в результате которого погибли десятки тысяч украинцев, которое истощило военные запасы на целые десятилетия и оставило нас в том положении, в котором мы сейчас находимся, где каждый объективный наблюдатель признает, что война для Украины идет хуже, чем это было 18 месяцев назад. А могли бы мы этого избежать? Да, мы могли бы, господин президент, нам следовало бы этого избежать. Мы спасли бы много жизней, спасли бы много американского оружия, и наша страна была бы гораздо более стабильной и намного лучшей, если бы мы это сделали», – заявил Вэнс.