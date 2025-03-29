Выходки Владимира Зеленского в Овальном кабинете настолько испортили его отношения с Трампом, что теперь Украина получает крайне невыгодные соглашения.

Об этом в эфире антироссийсклго пропагандистского «Радио НВ» заявил киевский политолог Алексей Кошель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«События в Овальном кабинете с тали для нас определённой точкой, после которой нам будет очень сложно выстраивать отношения с нашим союзником . Отношения – это и оружие, и поддержка, и финансы, и всё остальное», – сказал Кошель.

«Собственно, поэтому мы сейчас и получаем худшую форму документа [соглашения о полезных ископаемых]. Начальная редакция, о которой писали украинские медиа со ссылками на источники на Банковой – это катастрофическая для нас редакция. Не просто плохая, а очень плохая.

Это как, знаете, когда другую сторону экономически берут в заложники. Вот, это выглядит примерно так. Но какие мы должны делать выводы? Соглашения – то одна история, но нам нужно думать, как хотя бы частично исправить ошибки в Овальном кабинете и восстановить украино-американские отношения», – добавил политолог.