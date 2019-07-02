В аппарате Зеленского обнаружили жену Климкина – осталась в наследство от Порошенко

02.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Супруга министра иностранных дел Павла Климкина, которого президент Владимир Зеленский призвал привлечь к дисциплинарной ответственности, Марина Михайленко возглавляет департамент внешней политики пдминистрации президента. Причем Михайленко заняла данную должность еще в администрации президента Петра Порошенко, но пока что продолжает работать в офисе президента Зеленского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Да, она работает на должности заместителя руководителя главного департамента внешней политики и европейской интеграции – руководителя департамента внешней политики”, – цитирует киевское издание Українські новини ответ департамента внешней политики и европейской интеграции на соответствующий журналистский запрос.

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Пока что неизвестно, была ли она переведена в связи с реорганизацией АП в Офис президента Зеленского.

Марина Михайленко в качестве супруги указана в декларации о доходах самого Павла Климкина. При этом должность Марины Михайленко указана в ее декларации о доходах. 40-летняя Мария Михайленко – младшая дочь севастопольского генерала, который был награжден Путиным медалью “За возвращение Крыма”.

Ранее ПолитНавигатор сообщал, что Зеленский публично возмутился действиями МИДа, который без его ведома ответил на ноту России по освобождению захваченных в плен украинских моряков и кораблей. Верховная Рада так и не согласилась уволить Климкина, однако тот сам ушел в отпуск. При этом Зеленский попросил Гройсмана привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности.