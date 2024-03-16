В апреле в Севастополе могут восстановить справедливость по отношению к адмиралу Касатонову

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Российский Черноморский флот остался в Севастополе только благодаря конкретному человеку – командующему ЧФ адмиралу Игорю Касатонову. Без флота события «Русской весны» невозможно себе представить, поэтому Касатонов должен получить звание «Почетный гражданин Севастополя».

Об этом на круглом столе «Севастопольской – Крымской – Русской весне – 10 лет! Время выводов, размышлений и предложений на перспективу» заявила экс-сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы в 1992 году не было бы конкретного человека Игоря Владимировича Касатонова, то не было бы флота в Севастополе. Если бы не было флота в Севастополе, то баланс сил и в Крыму, и в Севастополе был бы совершенно нарушен. Потому что мы действительно держались за флот, мы жили флотом и понимали, что, пока флот находится в Севастополе, значит, Севастополь связь с Родиной не теряет. Вспомните период правления Ющенко, «оранжевой власти». Они запустили проект окончания и вывода флота из Севастополя. Это был результат деятельности «оранжевой власти», и это тоже было не случайно: были запущены символические часы, которые начали отчитывать время до 2017 года, когда флот России должен был уйти из Севастополя. Поэтому, если мы допускаем некие лакуны в нашей истории, тогда беспамятство нас достигает и бьёт очень и очень больно. Поэтому я поддерживаю инициативу, и если необходимо, готова присоединиться к инициативной группе – я считаю, что Игорь Владимирович Касатонов должен стать почётным гражданином города-героя Севастополя», – подчеркнула экс-сенатор.

Модератор «круглого стола», исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, учёный секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, капитан 1 ранга Сергей Горбачёв подтвердил, что такая инициатива есть, и она поддержана Общественной палатой Севастополя, и руководством города.

«Слава Богу, мы находим в этом году понимание, в том числе при поддержке Общественной платы Севастополя, руководство города благосклонно к этому относится. Дай Бог, чтобы это случилось. Потому что в апреле решение принимается о присвоении звания, а вручается на день города 14 июня. Будем надеяться, что всё это свершится», – подытожил Горбачёв.