В апреле ВС РФ получат крупное пополнение – Луценко

Анатолий Лапин.  
18.03.2024 13:15
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


К апрелю этого года российские войска усилят еще 100 тысяч подготовленных бойцов.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К апрелю этого года российские войска усилят еще 100 тысяч подготовленных бойцов. Об этом...

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По мнению Луценко, война для Украины перешла уже даже не в оборонную, а в окопную стадию, когда ВСУ нуждаются в серьезных укрытиях на линии фронта.

«Сейчас война перешла в окопную стадию. Даже не в оборонную, как это в свое время было, а именно в окопную стадию, и подавляющие силы противника, к которым скоро, где-то в районе апреля, добавятся еще как минимум 100 тысяч подготовленных на полигонах орков.

Сегодня [ВСУ] нуждаются не в окопах, а в укрепленных железобетоном линий обороны. Минные поля, но сами по себе мины без огневой поддержки ничего не значат. Значит, сзади должны стоять укрепленные окопы, внутри должны стоять закопанные или капсулы выживания, стальные, или бетонные сооружения. И все это должно было делаться еще до войны», – заявил Луценко.

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