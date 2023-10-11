В аптечках ВСУ – наркотики и галлюциногены – жена Корчинского

Анатолий Лапин.  
11.10.2023 15:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Медицина, Скандал, Украина


Для стабилизации раненных украинских военных применяются препараты, вызывающие наркотическую зависимость и галлюцинации.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила Оксана Корчинская, жена националиста, боевика Дмитрия Корчинского, работающая как волонтер военным медиком, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для стабилизации раненных украинских военных применяются препараты, вызывающие наркотическую зависимость и галлюцинации. Об этом...

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По словам Корчинской, включать эти препараты в аптечки заставляет командование медицинских сил.

«Очень сильно сейчас за последние месяцы увеличилось давление на начмедов бригад, чтобы они брали этот наркотик, наркотическое средство «Налбуфин», чтобы госпитали начали его активно снова закупать и настаивать, чтобы его взяли в воинские части. Воинские части отказываются, потому что они знают, что где-то у каждого третьего-четвертого раненного потом вызывает зависимость этот препарат. И это страшная зависимость, это наркотическая зависимость, которую очень сложно лечить», – сказала волонтер.

«При тяжелых ранениях у нас уже «Кейвер» используют. По протоколу TC-3 вообще, что американцы, «Иностранный легион» пользуется – они все «Кейвером» пользуются. Наши против того, чтобы его хранить, потому что считают, что он вызывает галлюцинации. Они боятся, если нет медика, который проконтролирует эвакуацию раненного под «Кевером». Но все иностранцы пользуются. Я вижу у «Иностранного легиона», у «Азова» также», – заявила Корчинская.

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