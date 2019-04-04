В архивах Wikileaks обнаружен компромат на русофобов-майданщиков

04.04.2019, Белград, Ксения Голуб

В архивах Wikileaks обнаружены закрытые данные дипломатической почты посольства США, раскрывающие антироссийские взгляды верхушки оппозиционного «Союза за Сербию», который уже несколько месяцев пытается спровоцировать начало масштабного Майдана в Белграде.

Речь идет об одном из организаторов протестов – бывшем мэре Белграда Драгане Джиласе, который в интервью российским СМИ уверяет в своей лояльности Москве. Однако, как оказалось, во время встреч с американцами Джилас озвучивает совсем иную позицию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Не так давно Джилас дал интервью агентству Regnum: «Мой первый официальный визит в качестве мэра Белграда был именно в Москву. Этот визит – только часть моих усилий по развитию отношений с Москвой, Россией и русским народом», – уверял майданщик.

В реальности же все оказалось как раз наоборот. Подтверждением этому является целый ряд документов, опубликованный известным порталом Wikilеаks. В частности, дипломатическое сообщение США 09BELGRADE825 от 21 августа 2009 года. Это отчет американского дипломата в Вашингтон о встрече с мэром Белграда накануне визита в Сербию тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева.

Джилас сообщил представителю Госдепа, что старается дистанцироваться от организации встречи Медведева, поскольку имеет весьма прохладные отношения с послом РФ. Тогдашний белградский градоначальник также заверял американцев, что отношения с Россией далеко не соответствуют «братской любви», как это принято представлять публично, – более того, находившийся в то время во главе Сербии президент Тадич, со слов Джиласа, испытывал дискомфорт и даже унижение из-за «шумихи», поднятой вокруг визита популярного русского лидера Медведева.

Сам Джилас подчеркнул, что отверг российский проект строительства в Белграде, предложив вместо него провести конкурс легкорельсовой системы – якобы, более дешевой. Более того, Джилас пожаловался американцам, что получил выговор от президентского советника после того, как во время обеда с французской делегацией публично упомянул о том, что, якобы, российские специалисты утратили навыки строительства метро в сложных условиях подземных вод как в Белграде.

Интересно, что не так давно, уже после начала нынешних антиправительственных акций протеста, отставной мэр Белграда посещал США. За два дня визита в Вашингтон Джилас успел встретиться с целым рядом функционеров из Госдепа, Сената и Конгресса.

Тот факт, что ни на одной из последних демонстраций оппозиции в Белграде не было российского флага, зато был флаг Евросоюза, также весьма показателен.

Сербский политолог Драган Анджелкович, который и разыскал скандальные документы на Wikilеаks, полагает, что растерявший популярность экс-мэр Белграда используется Западом для давления на власти Сербии, в частности, по вопросу Косово.

«Джилас не является политиком с высоким рейтингом, и он не представляет проблемы для власти. Что касается поддержки Запада, она будет зависеть от отношения власти к проблеме Косово и Метохии. Если власть не воспримет так называемую «нормализацию отношений с Косово», которая значит одно и то же, что и капитуляция, причем, Косово принимается в существующих границах, как государство, – тогда Запад будет оказывать поддержку оппозиционерам», – сказал эксперт «ПолитНавигатору».

«Если говорить о нынешней позиции Джиласа в отношении России и его якобы стремлении к дружбе с ней, то он просто ощущает пульс нации. У сербов таков исторический код, и мы привязаны эмоционально к России, а также понимаем, насколько Запад нас унижает. Но у Джиласа антироссийское настроение намного сильнее, чем пророссийское. Он является человеком без особой политической перспективы. Его цель – выжить на политической сцене, и он может выжить только с помощью создания такого рода проблем (протестов, – ред.)», – резюмировал Анджелкович.