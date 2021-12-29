В Армении открылся пятый в стране «Русский центр»

29.12.2021  16:24 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Армения, Дзен, Общество, Россия


В армянском городе Иджеван при непосредственном участии российских пограничников открылся пятый по счёту в Армении культурно-образовательный «Русский центр».

Об этом сообщает пресс-служба Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В армянском городе Иджеван при непосредственном участии российских пограничников открылся пятый по счёту в...

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«Бесплатные курсы русского языка, дискуссии о литературе и искусстве, кинопоказы – образовательный центр является площадкой для популяризации русского языка и русской культуры, обеспечивая досуг молодежи. В центре представлен широкий выбор учебных материалов, с помощью которых можно получить точную и открытую информацию об истории и культуры России», – сообщили в «Доме Москвы».

На открытии центра присутствовали представители Пограничного Управления ФСБ России в Армении, руководители российских организаций, представители Министерства образования Республики Армения, а также другие почетные гости.

Отмечается, что центр оснащён современным оборудованием, что позволит проводить интерактивные уроки и обсуждения.

«Мы придаём важное значение развитию русского языка и культуры в регионах Армении. Уверены, что центр будет способствовать их эффективному продвижению. «Русский центр» – это не только площадка для усовершенствования своих знаний русского языка, она будет способствовать дальнейшему укреплению дружеских отношений между двумя народами в сфере образования, культуры и науки», – сказал гендиректор «Дома Москвы» в Ереване Ваграм Карапетян.

Отметим, «Русские центры» уже действуют в Ереване, Ванадзоре, Армавире и в селе Малишка. Подобные образовательные площадки планируется открыть во всех областях Армении.

Также пресс-служба опубликовала для сравнения фото здания до размещения в нём центра и во время его открытия.



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