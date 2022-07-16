В Армении прямо на суде умер музыкант, арестованный за пророссийскую позицию

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В Ереване во время предварительного судебного слушания умер продюсер и музыкант Армен Григорян, известный пророссийский общественный деятель. Он потерял сознание и упал со стула. Прибывшая бригада «скорой помощи» не смогла спасти подсудимого. Трагедия произошла в присутствии матери Григоряна.

Подсудимому было предъявлено обвинение по части 2 статьи 226 УК Армении, как утверждает следствие – за оскорбление избирателей. Несмотря на многочисленные сигналы о том, что имелись проблемы со здоровьем, мужчину держали под арестом с 17 мая текущего года. О том, что произошло, «ПолитНавигатору» рассказал лидер Коммунистической партии Армении Ерджаник Казарян.

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Он считает погибшего политическим заключенным:

«Его арестовали под надуманным предлогом. На самом деле причиной заключения музыканта под стражу послужила его активная антиправительственная позиция. Григорян открыто выступал против премьера Пашиняна, называя его предателем и проамериканским политиком, сделавшим все для того, чтобы испортились отношения между Арменией и Россией».

Армен Григорян

Всю ответственность за трагедию в Карабахе Григорян возлагал на Пашиняна и его партию «Гражданский Договор», и призывал людей выступить за смену руководства страны. Он считал, что проигравший войну и полностью обанкротившийся политик не должен руководить страной и представлять ее на международной арене.

По словам Казаряна, 9 мая этого года Григорян пришел на митинг в Ереванский «Парк Победы» и поддержал военную операцию Российской Федерации на Украине.

«Это был достойный и мужественный шаг человека из искусства. Прямо на суде умер достойный человек. Его наказали за бескомпромиссную позицию», – отметил лидер коммунистов.