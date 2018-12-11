В Армении российскому десантнику “шьют” убийство дворника

11.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Армении российского военнослужащего задержали по подозрению в убийстве женщины из северо-западного города Гюмри, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает “Спутник. Армения” со ссылкой на пресс-службу армянской Генпрокуратуры.

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“11 декабря Генпрокуратура заявила, что по подозрению в убийстве 57-летней местной женщины-дворника задержан военнослужащий 102-ой российской военной базы в Гюмри”, – говорится в сообщении.

Отмечают, что женщина умерла от серьезных побоев по дороге в больницу 3 декабря.

6 декабря посольство России в Армении опровергло информацию, так как обвиняемый военный не был причастен к делу. Позже командование воинской части, совместно с представителями российского генерального консульства в Гюмри и полицией Армении выяснило, что степень вины российского военного не выявлена. Сейчас по тому же делу обвинения предъявлены другому военнослужащему.

Ранее гражданина Армении, убившего российского контрактника, приговорили к 22 годам колонии