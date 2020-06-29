29.06.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Армения, Политика, Россия, СМИ
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В Армении создают неудобства для российских телеканалов


В парламенте Армении в первом чтении принят закон «Об аудиовизуальных медиа», ограничивающий вещание иностранных телеканалов в пакете, доступном на территории страны через обычную антенну, что коснется российских каналов.

Об этом пишет «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Посольство РФ в Ереване признало, что «новый закон прямо скажется на судьбе вещания в республике российских телеканалов».

«То есть предстоит договариваться о новых правилах игры, которые, видимо, будет предлагать армянская сторона», – считают дипломаты.

Отмечается, что сегодня в Армении без кабеля доступны российские «Первый канал», «Россия», «Культура».

Один из разработчиков документа, депутат от правящего блока «Мой шаг» Ваагн Тевосян, заявил изданию, что окончательно законопроект планируется принять до конца июля, но заверил, что на интересы зрителей российских телеканалов закон не повлияет и какой-либо политической составляющей в нем нет.


«Значительная часть нашего общества хорошо владеет русским, российские телеканалы им нравятся, но в рамках комплексного решения мы должны разделить телеканалы на две части: армянские и иностранные. Мы не запрещаем вещание иностранных телеканалов, а даем возможность, чтобы в общественном мультиплексе были те телеканалы, по которым будут соглашения между двумя странами», – сказал Тевосян.

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