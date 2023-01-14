В Армении зачищают политическое поле и разворачиваются в сторону Запада

Всех недавно снова поразила новость от 10 января об отказе руководства Армении от проведения учений ОДКБ на своей территории, что нужно рассматривать как еще один шажок по отходу республики от России в сторону Запада.

Более того, в качестве обоснования от отказа от совместных манёвров стало утверждение Никола Пашиняна, что «военное присутствие России в Армении не гарантирует безопасность республики, а, наоборот, создает угрозы для ее безопасности».

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То есть сознательно продвигается тезис о том, что наличие военной базы в Гюмри и миротворцев в Карабахе противоречит национальным интересам армян, так как ставит республику под удар. По мнению Пашиняна, отказаться от проведения учений было необходимо в связи с тем, что якобы азербайджанская сторона заверяет европейских и американских чиновников в том, что Ереван и Москва подобным образом несут опасность Баку и планируют против него совместную спецоперацию.

Подобный вздор является лишь попыткой хоть как-то обосновать этот отказ, хотя проведение совместных учений лишь укрепило бы военные силы республики и показало бы решимость отстаивать свои рубежи. Получается, что официальный Ереван занял не просто антироссийскую, но и явно пораженческую капитулянтскую позицию по сдаче Арцаха и самой Армении.

К такому выводу, кстати, приходят и ведущие деятели оппозиции. Так, экс-министр обороны и руководитель парламентской партии «Айастан» Сейран Оганян заявил, что «отказ от проведения учений равнозначен отказу от самой высокой формы обучения, где совершенствуется полевая подготовка, подготовка к ведению войны, обороне».

И подобный шаг армянского правительства фактически свидетельствует о соглашении с противником не повышать боеготовность армянской армии и не наращивать собственные вооруженные силы. Аналогичный взгляд на ситуацию высказал и глава Демократической партии Арам Саркисян, отметивший, что совместные маневры ОДКБ как раз могли бы помочь освободить Лачинский коридор, так как показали бы воочию Баку и Анкаре готовность сообща отстаивать собственные интересы в регионе.

Но как мы писали ранее, официальный Ереван и не собирается решать проблему разблокирования Арцаха и, наоборот, заинтересован в затягивании кризиса, играя по сценарию Запада, создавая почву для окончательной геополитической переориентации республики и ликвидации военно-политического присутствия Москвы.

Что же касается фактического отказа от совместной деятельности в рамках ОДКБ, то этот курс проводится армянским руководством не один год. Так, еще в ноябре прошлого года Никол Пашинян не захотел поставить подпись под декларацией Совета коллективной безопасности организации и проектом о совместных мерах по оказанию помощи. Затем Ереван отказался от военно-технического сотрудничества.

Да и неучастие в совместных учениях не является новшеством в политическом багаже Пашиняна, так как это он демонстрировал еще два года назад, когда Армения уведомила ОДКБ, что отказывается задействовать свои вооруженные силы в миротворческих учениях «Нерушимое братство – 2020», которые состоялись в Белоруссии.

Известный оппозиционный активист и русофил Мика Бадалян следующим образом прокомментировал этот факт:

«Вы помните, когда в прошлый раз Армения отказалась от учений ОДКБ в Армении? Все правильно, менее чем за 2 недели до начала 44 дневной войны. С учётом принимаемых поправок в закон о военном положении и нового закона о суверенитете, власти Армении готовятся к очередной капитуляции и последующему подавлению протестов с посадками недовольных на 10-15 лет».

Пророссийский активист Мика Бадалян

И тут он абсолютно прав, так как Ереван явно готовит ряд юридических и репрессивных шагов, которые должны зачистить политическое поле страны от активных оппозиционных сил, а под прикрытием введения военного положения и других чрезвычайных мер – провести необходимые действия по окончательному соглашению на условиях Баку и Запада, обсужденных и принятых еще в октябре прошлого года в Праге.

После этого Пашинян и Ко со спокойной душой и при поддержке Запада проведет в парламенте решение с требованием вывода российских миротворцев и военной базы в Гюмри. К этому и шли все последние приготовления, в том числе и разыгранная блокировка Лачинского коридора, начатая азербайджанскими «экологами» 12 декабря прошлого года.

Первые предвестники такого сценария уже имеются в виде арестов и обысков в домах членов партии АРФ «Дашнакцутюн», которые неделю назад проводили митинги в Ереване, протестуя против пораженческой политики Никола Пашиняна. Так, 13 января полицейские ворвались в квартиру председателя партии Симона Симоняна, а главе фракции АРФД в совете старейшин Арташата Артавазду Маркаряну предъявлено обвинение по статье 236 УК Армении (воспрепятствование или принуждение к проведению собраний или участию в нем).

А 8 января несколько сот молодчиков военизированного проамериканского объединения движения «Национально-демократический полюс» осуществили попытку заблокировать российскую военную базу в Гюмри с требованием немедленного вывода контингента из Армении.

Шествие проамериканских активистов к российской военной базе

Несмотря на то, что полиция задержала 65 активистов, остальные участники успели провести антироссийскую акцию, которая должна была стать постоянной и дополнить блокировку азербайджанскими «экологами» Лачинского коридора.

То есть, очевидно, что все эти силы, как с азербайджанской стороны, так и с армянской, действовали по единому плану и координировались из одного центра в Лондоне или Вашингтоне при содействии праволиберального правительства в Ереване. Ведь понятно, что «Национально-демократический полюс» получает не только поддержку западных фондов и посольств, но и курируется армянскими властями и является инструментом Никола Пашиняна для раскручивания антироссийских настроений в Армении.

И это еще раз подтвердилось на этой неделе, когда снова сотни натренированных активистов «Национально-демократического полюса» в течение нескольких дней осаждали посольство России в Ереване. Они озвучили, по сути, ту политическую повестку, которую навязывает общественности нынешнее руководство Армении, где вся ответственность за блокировку Арцаха взваливается на Москву. При этом протестующие выдвинули заветные для Пашиняна лозунги выхода республики из ОДКБ и прекращение союзнических отношений с РФ.

Собственно, это понимают и в России, где многие уже укрепляются во мнении, что Ереван ищет сейчас возможности для такого окончательного геополитического разворота. Такую точку зрения недавно озвучил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«В этой ситуации заявления о том, что Армения не будет чего-то делать в отношении ОДКБ, никак не усиливают Армению. А только свидетельствуют о том, что правительство Пашиняна идёт курсом смены союзника, желая привлечь в регион Запад. В надежде на то, что Запад, Соединённые Штаты, Франция помогут справиться с Турцией и Азербайджаном. Но они этого никогда не делали, и делать не будут, я уверен. Потому что для них важнее всего, особенно Соединённым Штатам, убрать из этого региона Россию. Всё остальное, судьба армянского населения и Нагорного Карабаха, их интересует в очень малой степени», – отметил политик.

И действительно, как бы в противовес России 13 января в Ереван прибыла спикер французского парламента Яэль Браун-Пиве, которая призвана показать мнимую солидарность Парижа и Брюсселя с армянским народом. При этом помимо дежурных фраз о поддержке она дальше не пошла, так и не ответив на вопросы журналистов, когда же Франция поставит своё вооружение и военнослужащих для защиты Армении.

Не намерены в Париже и признавать Арцах, а тем более его отстаивать, что отразилось в следующих словах спикера:

«Франция всегда поддерживает Армению в вопросе укрепления суверенитета и независимости. Что касается признания независимости Нагорного Карабаха, то Париж в этом вопросе действует в соответствии с международным правом».

спикер французского парламента Яэль Браун-Пиве

Таким образом, ускоренными темпами идет процесс закрепления и признания «европейской» то есть – колониальной Армении, когда стремление многих тысяч армян отстоять независимость и суверенитет страны и Нагорного Карабаха подвергается анафеме и остракизму. Не случайно Никол Пашинян во время своей последней речи заявил следующее:

«Наша нынешняя модель патриотизма — советская модель армянского патриотизма, этот тип патриотизма находится в остром глубинном конфликте с армянским государством и государственностью».

Похоже, что вскоре, при таком руководстве все настоящие патриоты Армении окажутся в тюрьмах, а борьба за реальный суверенитет будет объявлена преступлением.