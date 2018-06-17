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В армии ДНР предупредили о персональном возмездии 11 командиров ВСУ
Представителями разведки ВС ДНР проведена работа по сбору доказательств на боевиков ВСУ, с начала последней недели совершавших военные преступления против мирного населения Донбасса. Все материалы разведки будут переданы в ближайшее время в Следственное управление Генеральной прокуратуры ДНР.
Об этом сообщили в оперативном командовании ВС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Материалы разведки содержат доказательства преступлений украинских боевиков по фактам получения ранений тремя мирными жителями ДНР и разрушений 7 объектов гражданской инфраструктуры Республики в июне 2018 года в результате обстрелов террористами ВСУ. Следующим шагом будет возбуждение Генеральной прокуратурой ДНР уголовных дел на 11 командиров ВСУ:
24 омбр полковника В.Гудзь,
30 омбр полковника И.Гараз,
36 обрмп полковника А.Гнатова,
503 обмп 36 обрмп майора В.Сухаревского,
командира 55 оабр подполковника Р.Качуру,
командира ОТГ «Восток» генерал-майора А.Красноок,
начальника штаба ОТГ «Восток» полковника С.Смышляева,
командира ОТГ «Север» генерал-майора В.Кравченко,
начальника штаба ОТГ «Север» полковника С.Литвинова,
командующего ООС генерал-лейтенанта С.Наева,
начальника штаба ООС генерал-майора В.Залужного.
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