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17.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Украина

В армии ДНР предупредили о персональном возмездии 11 командиров ВСУ


Представителями разведки ВС ДНР проведена работа по сбору доказательств на боевиков ВСУ, с начала последней недели совершавших военные преступления против мирного населения Донбасса. Все материалы разведки будут переданы в ближайшее время в Следственное управление Генеральной прокуратуры ДНР.

Об этом сообщили в оперативном командовании ВС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Материалы разведки содержат доказательства преступлений украинских боевиков по фактам получения ранений тремя мирными жителями ДНР и разрушений 7 объектов гражданской инфраструктуры Республики в июне 2018 года в результате обстрелов террористами ВСУ. Следующим шагом будет возбуждение Генеральной прокуратурой ДНР уголовных дел на 11 командиров ВСУ:

24 омбр полковника В.Гудзь,

30 омбр полковника И.Гараз,

36 обрмп полковника А.Гнатова,

503 обмп 36 обрмп майора В.Сухаревского,

командира 55 оабр подполковника Р.Качуру,

командира ОТГ «Восток» генерал-майора А.Красноок,

начальника штаба ОТГ «Восток» полковника С.Смышляева,

командира ОТГ «Север» генерал-майора В.Кравченко,

начальника штаба ОТГ «Север» полковника С.Литвинова,

командующего ООС генерал-лейтенанта С.Наева,

начальника штаба ООС генерал-майора В.Залужного.

 

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