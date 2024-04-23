В армии США жалуются, что раздали все свои военные ресурсы Израилю и Украине

Максим Столяров.  
23.04.2024 21:31
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Вашингтон в бессмысленных войнах по всему миру истощил почти все ресурсы США.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон в бессмысленных войнах по всему миру истощил почти все ресурсы США. Об этом...

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«Мы истощаем наши ресурсы, все внутри Вооружённых сил понимают это. Министерство обороны знает это. У нас осталось не так уж много для борьбы на данном этапе. Если нам придётся вступить в войну, у нас будет много проблем», – сказал отставной полковник.

Он возмутился, что Вашингтон развязывает дорогостоящие и бессмысленные войны по всему миру.

«Но теперь мы создали второй фронт на Ближнем Востоке. В этом не было особой необходимости, и, по-видимому, этого недостаточно: они [руководство США] хотели бы иметь третий фронт в Азии, что совершенно нелепо.

Мы не заинтересованы ни в одной из областей, чтобы разжигать войну. В этом проблема – нет чувства ограниченности наших ресурсов и чувства ограниченности наши интересов», – резюмировал Макгрегор.

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