В армии всё готово. Народ ждёт наступления – российский полковник

Анатолий Лапин.  
05.04.2024 16:10
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия получает инструменты, которые позволят ей стереть с лица земли любую украинскую линию обороны. Речь, в том числе, об авиабомбах ФАБ-3000, которые уже начали применять ВС РФ.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный журналист, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия получает инструменты, которые позволят ей стереть с лица земли любую украинскую линию...

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Кроме того, по мнению Баранца, у России накоплены достаточно большие резервы для того, чтобы провести наступление, которого ждет народ.

«Конечно, мы будем бить противника там, где нам это наиболее выгодно, где это наиболее бескровно, безусловно. У нас сейчас появляются инструменты – пусть никого не смущают эти «зубы дракона» и так далее – туда если бросить ФАБ-3000, то там не только эти зубы повылетают, но и у Зеленского вылетят зубы вместе с этим ФАБ-3000.

Так что все это там сметется к чертям собачьим – пусть они верят в собственную глупость. Но, тем не менее, народ, безусловно, ждет наступления… Я вам хочу сказать, что у нас в рукаве есть достаточно серьезные резервы. О них министр обороны не так давно проговорился. Я имею в виду резервные полки… и очень внушительное их количество», – заключил Баранец.

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