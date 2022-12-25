«В армию пришла нечисть»: командир рассказал, почему российская бронетехника доставалась ВСУ

Последние годы российская армия пребывала в слишком тепличных условиях, что объясняет определённый процент немотивированных бойцов, пришедших в ВС РФ ради зарплаты.

Об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявил командир интернациональной бригады ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба («Абхаз»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе эфира продемонстрировали фото брошенного в исправном состоянии российского танка.

«Всю жизнь мы, помню, по детству орали, что армия несчастная, голодная, холодная, не содержим и так далее, и Путин создал такие условия, что в армию пошла нечисть за зарплатами. Которая научилась ездить на технике, но не научилась любить страну. Когда были трудные времена, мы понимали, что в армии находятся воины, которые идут поколениями, которые всё терпят ради страны. Но Владимир Владимирович начал раздавать им квартиры, начал делать какие-то привилегии, сделал хорошие им зарплаты, сделал контрактную армию, и всё. Люди просто пошли за зарплатами. И началась война. Поэтому какой-то процент военнослужащих именно такой был. Они оставляли технику, просто уходили. Другого объяснения…сказать, что не успел до техники добежать, ещё что-то, или забоялся материальной ответственности, что он её сожжёт, а потом надо отписаться, всё это глупости. Я воспринимаю, что чересчур были сладкие условия, поэтому туда пришла нечисть», – прокомментировал «Абхаз».

При этом он рассказал, что в ополчении Донбасса всегда было совсем другое отношение к боевой технике.

«Мы не бросаем технику, мы для себя знаем одно: мы видим заминированную технику противника на поле, к ней подползаем и стараемся её себе забрать, вытянуть. Потому что мы – ополченцы, мы всё добывали сами своими руками. Начинали с дубинками, сегодня ездим на танках. Нам никто ничего не давал, поэтому у нас отношение к технике совсем другое. Мы не думаем так, что ну сейчас эту просрём, страна новую даст, нет. Я начинал с тремя патронами, поэтому когда я вижу нытика, рассказывающего, что меня страна отправляет на войну с автоматом и четырьмя магазинами, так это норма, дорогой мой. Раньше страна отправляла – вот сапёрная лопата, иди добудь. А сейчас ты имеешь автомат и четыре магазина. И зарплата у тебя позволяет купить себе 40 магазинов. Поэтому этим слюнтяйчикам надо сопли подтереть и приземлить к реальности.

А приземлять к реальности должны политруки, а не наградные листы писать. И их задача объяснять бойцу, что такое война, как себя вести и что делать. Тогда и другое отношение ко всему будет.

А эти просто привыкли думать, та на новом танке поехал, значит ещё один дадут, один болид разбил, второй подгонят. Или сломалось, что-то он бросает – а, следом механики приедут, починят. Он не понимает, что не на полигоне. Он привык, что едет, где-то сломалась техника, одного бойца оставили, следом едут ремонтники, его зацепили и дотянули. Он расскажет: мне бензин не привезли, я не мог уехать. Слушай, берёшь маслянистую тряпку, поджигаешь, бросаешь в танк и отходишь. Он вместе с полным боекомплектом так шандарахнет», – посоветовал комбриг.

«Но это всё лирика. Просто хорошие времена порождают слабых людей. Наши условия в армии перед войной были чересчур хорошими, поэтому у нас есть та процентовка ребят, которые пришли за зарплатами. Сейчас это выровнялось, поэтому таких подарков не будет», – заверил Авидзба.