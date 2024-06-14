В армию – сразу из школы. В Литве приняли новый закон об обязательном призыве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как сообщает прибалтийский сетевой ресурс Delfi, литовский парламент принял реформу призыва в Вооруженные силы, которая предусматривает военную службу для юношей сразу после окончания школы.

Реформу призыва поддержали 85 литовских депутатов, трое законодателей были против, еще 14 – воздержались.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Согласно новому закону, юноши в возрасте от 18 до 22 лет будут призываться на военную службу после окончания школы. Сейчас призывной возраст составляет 18-23 года. Также добровольно в армию могут вступить лица до 39 лет.

Реформа предусматривает, что в возрасте 17 лет молодые литовцы должны будут обратиться в учреждение системы национальной обороны, ответственной за призыв, и предоставить необходимые документы и контактные данные.

Они пройдут проверку состояния здоровья, и, если будут пригодны, их призовут на службу, когда им исполнится 18 лет.

Ожидается, что реформа также предоставит возможности для тех, кто желает служить, но не может проходить срочную военную службу по состоянию здоровья. Эти лица должны будут заявить о своем желании служить, а продолжительность и форму службы будет определять главнокомандующий армии.

Новая реформа, если ее подпишет президент, вступит в силу поэтапно – с июля и до начала 2026 года.

Юноши, которые поступили в высшие учебные заведения до того, как были внесены в ежегодный призывной список, смогут отсрочить прохождение срочной военной службы на один период обучения.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас уверяет, что предложенные изменения не являются всеобщим призывом советского образца, а лишь позволят призывать на военную службу больше молодых людей.

Местные политики говорят, что такие изменения вызваны страхом перед Россией и ожиданием скорой войны с нею. А что же НАТО? Разве оно не защитит своего члена в таком случае? Как вы понимаете, этот вопрос – риторический.