В Артемовске идут ожесточенные бои за железнодорожный вокзал

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За последние три месяца ВСУ в боях за Артемовск потеряли не менее 30 тысяч человек.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный обозреватель Владислав Шурыгин.

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Он считает, что битва за Артемовск перешла в завершающую стадию.

«За последние три месяца по самым скромным подсчетам украинские части только убитыми потеряли там больше 30 тыс. Получается, что каждую неделю они теряли в Артемовске по бригаде. Эти части были нужны им на других направлениях. Но официальные киевские власти то ли по политическим причинам, то ли в надежде за это время подготовить свое контрнаступление утилизировали их в Артемовске. Теперь мы будем наблюдать окончание борьбы за город, как ранее наблюдали за освобождением Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска и Соледара», – сказал прогнозирует Шурыгин «Известиям».

Несмотря на то, что прогнозы Шурыгина по ходу СВО зачастую не сбывались, а сам он, как правило, высказывается слишком оптимистично, сложность ситуации в городе для ВСУ признают и украинские источники.

Так, вчера поздно вечером в паблике «Бахмутский демон, который ведет боец ВСУ, появилась короткая информация»:

«Вокзал наш».

Впрочем, уже сегодня утром он добавил менее радостную информацию:

«Продолжается штурм железной дороги п… ми, авиация и арта разбирают город и здания вокруг вокзала».

В свою очередь украинский телеграм-канал «НачШтабу» в утренней сводке уточнил ситуацию по вокзалу.

«Вчера вечером были интенсивные бои, ночь также прошла неспокойно. Враг имеет значительное превосходство в артиллерии. Была информация, что наши отбили вокзал. С нашей стороны можем сказать, что это не совсем так. Противника немного оттянули от вокзала, однако о полном контроле говорить пока рано. Центр города практически полностью под контролем наемников из Вагнера», – сообщает паблик.

При этом российские силы обрабатывают и прилегающие к Артемовску населенные пункты, чтобы затруднить подвоз резервов и боеприпасов для обороняющей западную часть города группировке ВСУ.

«На Бахмутском (Артемовском) направлении ВС РФ отработали по позициям украинской армии в Спорном, Григоровке, Бахмуте, Красном, Артемово и Орехово-Василевке», – пишет военный паблик «Рыбарь».