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Украинским формированиям давно следовало бы оставить Артемовск, вокруг которого вот-вот сожмется кольцо окружения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

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«На оборону Артемовска сейчас бросают людей, за счет жизней которых пытаются выиграть время, чтобы подготовить линию обороны в Краматорском направлении. От Артемовска до Краматорска более 40 километров. Как только Артемовск падет, ВСУ придется преодолеть открытое поле, без техники и поддержки артиллерии. Поэтому Зеленский и Залужный сейчас покупают себе время. И за это придется платить жизнями неподготовленных солдат… Боеспособные войска уже давно начали отводить, и они не под огнем», – сказал Крапивник в интервью «Московскому комсомольцу».

Он предупреждает, что оставшиеся в окружении могут сопротивляться до последнего.

«Конечно, бывает непросто подавлять противника, которому нечего терять. Он будет стоять до последнего. Может начаться «мясорубка», и тогда, возможно, фанатиков придется вычищать из каждой дыры и при этом пытаться спасти людей, которых используют как щит. Нам выгодно, чтобы они ушли или сдались. Но лучше, чтобы сдались», – считает бывший военный.

По его словам, сейчас ВСУ несут потери, значительно превышающие российские.

«Люди, с которыми я разговаривал, говорят, что там сейчас просто море трупов. У «вагнеровцев» тоже немалые потери, что неудивительно с такой тактикой, которую они используют… Если верить статистике Моссада, то соотношение потерь 8:1. Если считать потери еще натовских наемников и инструкторов, то потери доходят почти до 10:1. С точки зрения военной арифметики, это просто великолепно. Да, мы теряем и будем терять, все-таки это боевые действия. Но при таких показателях никакой противник долго не выдержит. А если честно, то ВСУ из Артемовска нужно было уходить давным-давно», – резюмировал Крапивник.