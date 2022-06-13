В Артемовске украинская охранка задержала женщину, якобы передававшую русским места дислокации ВСУ

13.06.2022  08:53 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Донбасс, Общество, Политические репрессии, Произвол, Происшествия, Спецоперация, Спецслужбы, Украина
Новости Украины

В Артемовске (Бахмут) украинская охранка задержала местную жительницу, которая якобы передавала российским военным координаты мест дислокации ВСУ.

Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины.

В Артемовске (Бахмут) украинская охранка задержала местную жительницу, которая якобы передавала российским военным координаты...

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«При процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении жители г. Бахмута в государственной измене, совершенном в условиях военного положения», — говорится в сообщении.

По версии украинских спецслужб, в течение мая-июня 2022 года задержанная якобы «по по собственному желанию сотрудничала с представителем одного из силовых ведомств страны-агрессора. Через интернет-приложения подозреваемая передавала оккупантам координаты мест дислокации военнослужащих и военной техники ВСУ на территории города Артемовска».

Жительнице Артемовска вменяют 14 фактов якобы имевшей место передачи российским военным данных.

Ранее в Днепропетровске задержали местного жителя, обявив его российским агентом: он якобы собирал данные объектах мобильной связи и украинских военных.

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