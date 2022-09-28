В «Athlon Avia» разочаровали украинцев: Дрона, способного долететь до Красной площади, не ждите

В Киеве обеспокоены использованием русскими войсками иранских дронов-камикадзе, способных более 20 часов форсировать воздушное пространство Украины с «полезной нагрузкой». Подобные аппараты можно смело классифицировать как «большую авиацию».

Об этом в эфире «Апостроф ТВ» заявил директор компании «Athlon Avia» Артем Вьюнник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В любом случае, БПЛА, которые находятся над нашими позициями – это уже опасность, и тут мы должны быть откровенными, что и иранские, и российские дроны несут определенную угрозу для наших позиций, поэтому их нужно уничтожать какими-либо способами и средствами. Говорить о том, что этот дрон – выдающийся, наверное, не стал бы, однако свое место на поле боя занимает, имея способность летать больше 20 часов и нести существенную полезную нагрузку, что делает его опасным для наших сил и средств. Думаю, что он действительно выполняет свои задачи по назначению.

Но у больших машин есть и свои недостатки. Это – их размер, который, с одной стороны, является плюсом, а с другой стороны – минусом, потому что эффективная площадь рассеивания, с точки зрения радиолокации, дает достаточно возможностей нашим средствам по выявлению этих дронов. Двигатели внутреннего сгорания, которые используются и обеспечивают такую большую продолжительность полета, имеют большую температуру, что позволяют легко наводиться ракетам с тепловой головкой самонаведения.

Собственно, это уже самолеты, которые приближаются к большой авиации со всеми недостатками и преимуществами, что имеет большая авиация», – сказал Вьюнник.