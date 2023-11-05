В Авдеевке окружение угрожает 10-тысячной группировке ВСУ

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10-тысячный гарнизон ВСУ в Авдеевке рискует оказаться в полном окружении, сообщает донецкий телеканал «Юнион», публикующий интервью с бывшим командиром «Спарты», а ныне главой Народного совета ДНР Артемом Жогой.

«Кольцо закрывается, большой гарнизон в Авдеевке в ближайшем будущем, надеюсь, в полном составе будет замкнут в этом «котле»… Повторяются те же ситуации, как было в Дебальцево, с Мариуполем, Лисичанском, Артемовском… Все идёт по той же технологии – потихоньку-потихоньку сужается», – сказал Жога.

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По его словам, сейчас российская армия перекрывает «горлышко», которое обеспечивало подвоз материальных средств, ротацию личного состава, эвакуацию».

Жога объяснил яростное сопротивление ВСУ: «Противник прекрасно понимает, что, закрыв Авдеевку, освободится большое количество сил ВС РФ, чтобы применить их на других участках».

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«Присылает резервы, пытается удержать позиции, но терпит фиаско – ребята продвигаются, метр за метром», – утверждает он.

Жога выразил надежду «на благоразумие того гарнизона, который останется в «котле», – что они сдадутся».

Немецкий Bild со ссылкой на данные украинских источников сообщил, что накануне российские войска перешли ж/д насыпь к северу от Авдеевки и окружают город.

Эти же сведения публикует военкор Юрий Котенок.

«Штурмовые подразделения ВС РФ закрепились у н.п. Степовое на северном фасе Авдеевского укрепрайона противника, перерезав железнодорожное полотно. Учитывая продвижение на север и северо-запад штурмовых отрядов на южном фасе Авдеевской дуги, ширина коридора под контролем противника к западу от города составляет около 7-8 км и включает в себя несколько полевых дорог», – сообщил Котенок.