В августе Киев потеряет последний шанс на переговоры с Москвой

В конце лета истекут полномочия украинского парламента, и Киев окончательно потеряет легитимность.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если есть, с их точки зрения, нелегальный и нелегитимный президент, то подать легальный и легитимный указ о продолжении военного продолжения он не может. А Рада, соответственно, не может проголосовать.

При этом нужно помнить, что действует норма Конституции о пяти годах мандата депутатов. А также норма о том, что Рада может продлевать своё существование, в отличие от президента, во время военного положения. Но чтобы продлить своё существование, легитимный и легальный источник должен подать на продолжение военного положения», – сказал Чаплыга.