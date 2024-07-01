В августе Киев потеряет последний шанс на переговоры с Москвой

Вадим Москаленко.  
01.07.2024 15:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


В конце лета истекут полномочия украинского парламента, и Киев окончательно потеряет легитимность.  

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В конце лета истекут полномочия украинского парламента, и Киев окончательно потеряет легитимность.   Об...

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«Если есть, с их точки зрения, нелегальный и нелегитимный президент, то подать легальный и легитимный указ о продолжении военного продолжения он не может. А Рада, соответственно, не может проголосовать.

При этом нужно помнить, что действует норма Конституции о пяти годах мандата депутатов. А также норма о том, что Рада может продлевать своё существование, в отличие от президента, во время военного положения. Но чтобы продлить своё существование, легитимный и легальный источник должен подать на продолжение военного положения», – сказал Чаплыга.

«Но поскольку, с точки зрения русских, такого источника нет, соответственно, продлить Раду невозможно. Соответственно, окно переговорных возможностей схлопнется 29 августа. Тогда, с точки зрения математики русских, не будет президента и парламента», – добавил эксперт.

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