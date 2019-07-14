В августе на Украине начнутся массовые облавы и аресты

14.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские правоохранители проводят расследования по восьми уголовным делам, возбужденным в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом в эфире телеканалу NewsOne заявил бывший замглавы Администрации президента, адвокат Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам юриста, как минимум одно из этих дел позволяет уже в августе посадить Порошенко за решетку за узурпацию власти.

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«Около восьми уголовных расследований по разным фактам. По всем из них проводятся активные следственные действия, не смотря на то, что прокуратура мешает. Перспективным является каждое из этих дел. Мы не обращались бы к следователям, если бы считали, что что-то является неперспективным…

Вопрос в том, что наиболее быстрое. Я вижу одноэпизодные вопросы, например, те, по которым меру пресечения Порошенко можно избирать уже вот, в августе. Это дело о присвоении властных полномочий, узурпации власти при назначении членов Высшего совета правосудия.

Порошенко, несмотря на то, что закон требует провести конкурс, уже проиграв второй тур президентских выборов, держась за кресло, назначил своим указом двух членов Высшего совета правосудия для контроля над судебной системой, без конкурса, отменив перед этим положения. Там масса положений.

Дело одноэпизодное, по нему можно предъявлять обвинение и в привозить его в суд для избрания меры пресечения. Я думаю, что его можно было бы вызвать на допрос и просто задержать», – заявил Портнов.

В своем блоге он также обрисовал схему наказания наиболее одиозных представителей режима Порошенко.

«Ровно через неделю в стране полностью изменится политический ландшафт и, несмотря на ещё живущие в головах образы Парубия и Геращенко в президиуме парламента, Пашинского в комитете по безопасности, а Супрун и Омеляна в правительстве, уже можно полностью сменить картинку. Этих людей на прежних местах мы больше не увидим.

И теперь одна из самых главных задач – не дать им второй раз поднять голову. В последние недели августа, сразу после получения правоохранительной власти, необходимо провести массовые облавы, обыски и задержания, аресты имущества и конфискацию оружия.

Тех, кто успеет уехать, необходимо немедленно объявить в розыск, начать процедуры экстрадиции, коммуникации с Интерполом и обеспечить комплексную работу по их выковыриванию в странах, где они успеют поселиться.

К этому сейчас готова вся юридическая и документальная база, зарегистрированы уголовные производства и совершены все подготовительные следственные действия.

Действовать нужно будет очень быстро, жестко и сразу по десяткам направлений. До полного умножения на ноль и возвращения государству всего принадлежащего им имущества. Одна неделя на выборы и три-четыре недели на первые сборы и назначения. Потом зелёная кнопка и вперёд», – анонсирует Портнов.