В августе Россия перейдет в наступление – Казаков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Уже в августе российская армия может перейти в свое наступление на севере, юге или даже в центре Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил Александр Казаков, бывший советник погибшего в результате теракта главы ДНР Александра Захарченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Казакова, вариантов, куда будут наступать ВС РФ много, но уже очевидно, что такая операция не за горами.

«В августе, в крайнем случае в сентябре, но, скорее всего, в августе мы вправе ожидать от нашего командования приказа о наступлении. Где оно может быть мы, естественно, не знаем, мы можем только предполагать, в зависимости от того, как идут боевые действия. Но, учитывая нашу активизацию в Харьковской области, это может быть блокирование Харькова и выход в сторону Днепра», – сказал экс-советник главы ДНР.

Он считает, что наступление на Харьков будет сопровождаться заходом наших частей с территории Белгородской, Брянской и Курской областей.

«То есть северная операция. Это может быть южная операция – опрокинув противника и поднявшись выше Каховского водохранилища, переправиться через Днепр и спуститься вниз, освобождая южные земли и побережье Черного моря, возможно, с десантной операцией – не все же время наши большие десантные корабли будут заниматься экстренной перевозкой машин и грузов. То есть мы не знаем – возможно, это вообще будет операция на центральном фронте. Не знаем, но все говорит о том, что наступательная операция будет», – заявил Казаков.