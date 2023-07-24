В августе Россия перейдет в наступление – Казаков

Анатолий Лапин.  
24.07.2023 15:56
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Уже в августе российская армия может перейти в свое наступление на севере, юге или даже в центре Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил Александр Казаков, бывший советник погибшего в результате теракта главы ДНР Александра Захарченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уже в августе российская армия может перейти в свое наступление на севере, юге или...

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По мнению Казакова, вариантов, куда будут наступать ВС РФ много, но уже очевидно, что такая операция не за горами.

«В августе, в крайнем случае в сентябре, но, скорее всего, в августе мы вправе ожидать от нашего командования приказа о наступлении. Где оно может быть мы, естественно, не знаем, мы можем только предполагать, в зависимости от того, как идут боевые действия. Но, учитывая нашу активизацию в Харьковской области, это может быть блокирование Харькова и выход в сторону Днепра», – сказал экс-советник главы ДНР.

Он считает, что наступление на Харьков будет сопровождаться заходом наших частей с территории Белгородской, Брянской и Курской областей.

«То есть северная операция. Это может быть южная операция – опрокинув противника и поднявшись выше Каховского водохранилища, переправиться через Днепр и спуститься вниз, освобождая южные земли и побережье Черного моря, возможно, с десантной операцией – не все же время наши большие десантные корабли будут заниматься экстренной перевозкой машин и грузов.

То есть мы не знаем – возможно, это вообще будет операция на центральном фронте. Не знаем, но все говорит о том, что наступательная операция будет», – заявил Казаков.

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