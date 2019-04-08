В Австрии призвали полностью стереть с лица земли БПП, Народный фронт и их спонсоров
Из трёх отведённых между турами недель, одна уже закончилась, однако никакой из прогнозированных сторонниками Порошенко нестандартных акций или задумок от него или его штаба не последовало. Все это говорит о том, что Порошенко уже отстрелял все свои патроны и идет к неминуемому поражению.
Такое мнение в своем телеграм-канале высказал проживающий сейчас в Вене бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов, передает корреспондент ПолитНавигатора.
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“На него ( Петра Порошенко – Ред) больше не работает ничего. Ни слухи, ни предположения, ни завышенные ожидания, ни блеф, ни ложь, ни фейки, ни полудохлая международная поддержка. В оставшиеся две недели, на фоне зашкаливающего рейтинга недоверия Порошенко, поменять почти пятнадцатипроцентное отставание уже нельзя, даже если его соперник вместо сдачи анализов ушёл бы в запой прямо в прямом эфире”, – уверен Портнов.
По его мнению, противникам нынешнего режима “сейчас важно работать уже над тем, чтобы Порошенко не просто проиграл, а значительно ухудшил результат и был в прямом смысле разбит”.
Как считает Портнов, разгром Порошенко “создаст мощную общественную поддержку для любых первых решений нового президента и быстрых арестов ключевых чиновников и бизнес-партнёров Порошенко, заложив основу под совершенно новую конфигурацию будущего парламента”.
“Ключевая политическая задача первых месяцев – полностью стереть с лица земли БПП, Народный Фронт и их ключевых спонсоров”, – резюмировал экс-чиновник.
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