В Австрии призвали полностью стереть с лица земли БПП, Народный фронт и их спонсоров

08.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Из трёх отведённых между турами недель, одна уже закончилась, однако никакой из прогнозированных сторонниками Порошенко нестандартных акций или задумок от него или его штаба не последовало. Все это говорит о том, что Порошенко уже отстрелял все свои патроны и идет к неминуемому поражению.

Такое мнение в своем телеграм-канале высказал проживающий сейчас в Вене бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“На него ( Петра Порошенко – Ред) больше не работает ничего. Ни слухи, ни предположения, ни завышенные ожидания, ни блеф, ни ложь, ни фейки, ни полудохлая международная поддержка. В оставшиеся две недели, на фоне зашкаливающего рейтинга недоверия Порошенко, поменять почти пятнадцатипроцентное отставание уже нельзя, даже если его соперник вместо сдачи анализов ушёл бы в запой прямо в прямом эфире”, – уверен Портнов.

По его мнению, противникам нынешнего режима “сейчас важно работать уже над тем, чтобы Порошенко не просто проиграл, а значительно ухудшил результат и был в прямом смысле разбит”.

Как считает Портнов, разгром Порошенко “создаст мощную общественную поддержку для любых первых решений нового президента и быстрых арестов ключевых чиновников и бизнес-партнёров Порошенко, заложив основу под совершенно новую конфигурацию будущего парламента”.

“Ключевая политическая задача первых месяцев – полностью стереть с лица земли БПП, Народный Фронт и их ключевых спонсоров”, – резюмировал экс-чиновник.