В Австрии советуют ВСУ оставить Красноармейск

Вадим Москаленко.  
26.07.2025 15:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинскому руководство нужно срочно что-то решать – оставлять или оборонять Красноармейск (Покровск), пока ситуацию «не затянуло в водоворот».

Об этом на канале «ZDF» заявил австрийский военный эксперт Густав Грёссель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинскому руководство нужно срочно что-то решать – оставлять или оборонять Красноармейск (Покровск), пока ситуацию...

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«Проблема в том, что если Украина сейчас подтянет силы, чтобы зачистить эти дома [проникновения русских ДРГ на территорию Красноармейска], начнёт масштабные поиски, то им придётся перебросить эти силы  в город по нескольким линиям снабжения под обстрелом российской артиллерии, и прежде всего, по дорогам, которые легко просматриваются российскими беспилотниками.

И русские не против, потому что именно это приводит к большим потерям для украинцев. Поэтому сейчас перед украинским руководством стоит сложный вопрос – рисковать и смириться с потерями, чтобы удержать город ещё немного, или отступить, пока тебя не затянуло в водоворот», – сказал Грёссель

Он подчеркнул, что вопрос этот – политический.

«Мы же знаем из многих прошлых решений, что вопрос [удержания] большого города – это всегда политика. Но с чисто военной точки зрения, прежде чем начинать битву за пополнение запасов, следует помнить, что [отход] часто является более разумным решением, чисто с военной точки зрения», – добавил австриец.

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